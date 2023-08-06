前AV女優相澤南來港冧晒廣東話　戴祖儀：羨慕佢玲瓏浮凸

前日本AV女優相澤南首部參演的電視劇《東京愛情動作故事》將在香港的myTV SUPER播出，相澤南今日（6日）出席商場舉行的「我好掛住香港」粉絲見面會為劇集宣傳，吸引近300粉絲圍觀，場面墟冚。

相澤南與劇中男主角陳啟榮現身，甫出場相澤南就以廣東話表示：「大家好，我係相澤南！」氹得粉絲十分開心。期間大會安排陳啟榮要在相澤南身上隔空取物，陳啟榮在褲袋取出紅色比堅尼交代，最後由相澤南幫拍檔穿上泳衣，場面搞笑！現場又播出劇集預告片，片中不乏相澤南身穿泳衣、內衣及裸露上身以手遮胸的性感鏡頭。

相澤南提到今次拍攝最大的挑戰在於她是中段才加入拍攝，在不知前面的拍攝情況下，加上講話跟台詞完全不同，對她來說是一個考驗，至於最難忘的一幕是車廂戲，因要現場收音的關係，所以不能開冷氣，熱到他們差點中暑。講到拍檔陳啟榮，她大讚對方好人及很照顧她。劇中相澤南是一個暴躁女，問到真人是否如此？她笑言：「角色係咁，但有時好嬲都會有可能。今次演暴躁女，希望下次可以演懸疑劇。」

另外，相澤南稱見到現場有如此多香港粉絲大感開心，她稱讚香港男士溫柔，問她是否認識香港首位女優繪麗奈：「認識，希望佢加油，希望佢努力留喺業界，因為要喺業界生存係好困難。（會唔會來港拍寫真？）有機會。」問到工作計劃，她稱已經些日本及海外工作進行中，會稍後公布，並想增海外工作量。

陳啟榮透露在劇中與10位AV女優合作，每位女優的個性各有不同，因為很少這類型的電視劇，感覺很好玩及具挑戰性，不過最難是溝通方面，問到身邊朋友是否對他大感羨慕？他直言：「好多朋友都話羨慕，因為唔係同一個合作，而係10個，整個拍攝共2個多月。」

戴祖儀向相澤南取經

歌手戴祖儀亦有現身見面會，現場獻唱相澤南主演的劇集《東京愛情動作故事》的主題曲《女子本色》，祖儀透露歌曲MV在日本取景，整件事發生得非常突然：「我有日收到通知下星期喺香港拍MV，因為呢套劇咁特別，加上我首歌係一半日文一半廣東話，所以我就爭取喺日本拍攝MV，最後爭取成功，我即晚買機票，第二日就飛日本，到首歌出街只係一星期內嘅事。」

講到跟相澤南同場，會否有被比下去的感覺？她坦言羨慕對方臉尖尖以及瘦得來又玲瓏浮凸的身材：「佢嘅DNA真係好勁，我都要向佢取經，不過我個包包臉都係福氣象徵。」她大讚對方聲線溫柔，為人友善：「我一見到佢，佢就拉住我，原來我條裙嘅拉鏈未拉好，佢幫我拉，令到我都好鍾意佢。」祖儀指當自己在社交網轉貼今日活動後，不少圈內圈外的男性朋友都問她當日想吃甚麼要求到場探班，笑言自己從來未試過如此受歡迎。