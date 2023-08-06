Audi Q4 e-tron 45　同級之最

Audi輸港的電動車系，除了Q8 e-tron和e-tron GT，現在再+1，指的就是車長不到4.6米，分屬小型SUV級距的全新Q4 e-tron。輸港版本乃是後驅版Q4 e-tron 45，無論動力輸出、續航力、最高充電功率以至尾箱空間及轉彎半徑，都是同級之最。

車載後軸電馬達及82kWh鋰離子高壓電池，最大馬力及扭力輸出分別為 286PS （210kW）及 545Nm；受惠僅0.28Cd的低風阻系數，成就547km(WLTP)續航力；支援達175kW的直流(DC)快速充電功率，由10-80%充電只需28分鐘；尾箱標準容量更是高達520L， 載物空間媲美中型級距車。此外，其轉彎半徑僅為10.2米，屬同級車型中最小半徑，比Audi A1更小，靈活地穿梭於大街小巷。

拍攝車加配了S-line Sport+ Package，不僅升級至S-line及Black-styling外飾套件、20吋雙色輪圈、運動懸掛連可調校減震系統、S標誌六角形設計運動軚盤連動力回收撥片、S標誌運動前排座椅、Sonos音響系統連重低音揚聲器等，令動態駕駛體驗提升到另一個層次。

規格表

車型：5門5座位SUV

電池：82kWh鋰離子高壓電池

驅動：後軸馬達、後輪驅動

馬力：210kW（約286PS）

扭力：545Nm

0~100km/h：6.7秒

續航距離：547km（WLTP）

車身體積：4,588×1,865×1,611mm（長×闊×高）