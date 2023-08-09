ERROR新片上映　票房過5千萬阿Dee騷前列腺謝票

英皇電影《陰目偵信》舉行首映禮，英皇老闆楊受成伉儷出席，首次擔正做男主角的ERROR 4子梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡現身，吸引大批「錯粉」到場撐。

現場眾星包括周家怡、郭思等一齊整蠱曾收過億票房的阿Dee，一起多謝阿Dee。而葛民輝和太保都有讚阿Dee演技，令阿Dee十分尷尬。監製都有讚阿Dee就算病和受傷都堅持拍攝，好專業，又讚193演技好驚喜，完全放下偶包，相當顛瘋。阿Dee表示要先多謝自己，亦多謝前輩及ERROR 3子，「今次拍得好開心，係好難忘經歷，ERROR 第一次擔正，感覺好夢幻。」

提到阿Dee上一套電影收過億票房，肥仔表示對票房表示擔心，若票房達不到標就是阿Dee的問題，193亦稱：「阿Dee係主角，我哋3個係配角，票房唔達標就係阿Dee做得唔好，票房好就係配角做得好。」Dee講笑：「你哋係咪擔心我唔夠擔心，我哋4個都係主角，一齊孭起就放心。」保錡指阿Dee是專業演員，自己只是普通運動員。

193指監製說過票房過2,000萬便有機會開拍第二集，希望做到《陰陽路》系列電影般。阿Dee試過除褲慶功的經驗，肥仔爆料若今次票房過5,000萬，阿Dee就會拿出前列腺，取笑阿Dee是「前列腺哥」。Dee反擊會以主觀鏡拍攝他們錫前列腺，大玩票房暗黑兵法，193豪言:「舔之嘛！屎都食過啦！無所謂。」他們為谷票房會不停謝票，夾到時間會4子一同謝票，193表示花80元便見到ERROR，十分超值。提到MIRROR 的Alton出甫「全城通輯，活捉何啟華」投訴阿Dee不回電，肥仔即踩多腳表示阿Dee長期不回電，Dee稱活動前已回電Alton，笑稱向來不回覆3子，但睇劇本就即覆。

藝人周家怡表示ERROR 4子拍戲期間經常口花花，但一埋位就變得好乖，郭思爆4子求家怡包養，家怡稱：「佢哋見一個就求一個，我都唔明點解以為我有錢，我仲要還Loan，係咪想幫我還？」郭思表示在保錡身上學識講笑，及轉數快，爆阿Dee向她說道理：「佢係唯一一個無欺負我嘅人，佢問我人生有乜目標？叫我做人要有目標。」

對於阿Dee表示票房過5,000萬便拿出前列腺，家怡笑言自己無線，只有坑。票房理想會騷出髮線，郭思就表示願意騷事業線。家怡稱剛剛謝票時，有同觀眾傾偈，知道觀眾睇得開心便放心。