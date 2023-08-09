人氣索模Shantal Monique　爆乳火辣辣

錢唔係萬能，但係冇錢卻萬萬不能，尤其對美國模特兒Shantal Monique嚟講，更係深明呢個道理，為咗搵錢，佢瞓身拍攝大尺度寫真，拋胸盡情吸金。

搵錢至上

搵錢縱然唔係生存意義，但係生存唔可以缺少嘅一部分，而為咗完成夢想更需要積極搵錢，喺美國華盛頓州西雅圖出生嘅Shantal Monique，正因為深明呢個道理，故此佢先至會成為模特兒。

咪睇佢樣貌迷人，身材更係前凸後趷，就以為佢自細夢想成為模特兒，先至會喺19歲讀緊理學副學士學位嘅同時，便開始兼職模特兒嘅工作，實情係自細鍾意科學及數學嘅佢，一直夢想能朝住呢兩個領域發展，卻礙於生活費及學費不足，至會開始從事模特兒工作。據Shantal Monique稱，因為所需費用不菲，而出生於小鎮嘅佢，屋企嘅經濟根本應付唔到呢筆費用，故此佢為咗圓夢便決定努力搵錢，喺朋友介紹下，開始從事兼職模特兒工作。

名成利就

佢表示最初只係抱住搵錢嘅心態工作，而喺讀副學士前亦做過其他兼職，但當接觸得模特兒行業愈耐，便發覺自己對模特兒工作愈嚟愈有興趣。雖然係咁，但佢仍然未放棄學業，其後更喺亞利桑拿州立大學修讀生物化學。有趣嘅係當佢畢業後，並未按計劃到生物研究公司工作，反而移居到洛杉磯開展佢嘅模特兒事業，不但為多個商業品牌拍攝平面廣告，亦為著名男士雜誌拍攝火辣寫真，而呢輯寫真更成為佢嘅事業轉捩點。

憑住誘人外形及大尺度寫真，令佢人氣爆升，IG粉絲人數有增冇減，至今已有超過141萬粉絲。名成利就嘅佢，吸金力大增，現在已經唔需要再為錢而煩惱，不過Shantal Monique坦言最大嘅夢想，始終係想成為一位生物研究員。

Profile

出生地：西雅圖

身高：165cm

三圍：36DD-25-36

樣靚身材正，而且又唔介意拍攝大尺度寫真嘅Shantal Monique，唔單止經常喺IG分享火辣寫真，更經營埋OnlyFans帳號全力吸金，同時亦成為炙手可熱嘅網紅。