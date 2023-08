內地女星范冰冰早前歐洲之旅忙到爆,喪出活動曝光率激增,已返回內地的她繼續拍片硬銷貨品,素顏上陣時,更被網民指她捱殘現熊貓眼,認真慘情。不過冰冰向來好勝,在社交網晒出一輯海邊日落靚相,只見她化了淡妝依然仙氣滿滿,加上背後的晚霞襯托,簡易夕陽醉了。

可是她用英文留言:「Sunset by the beach.」即有口痕網民用粗口留言改作「Son Of The Bxxxx!」擺明玩嘢,不過冰冰沒有理會,另有網民呼籲大家不要搞破壞,希望冰冰繼續放靚相開心Share。