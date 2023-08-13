【營事檔案】椰菜絲抱蛋吐司

韓式三文治前一陣子引起了不少熱潮，把椰菜絲和蛋一起煎成蛋餅，加上火腿、芝士及醬汁， 一口咬下除了可以吃到煎蛋餅的軟綿，還可以吃到爽脆甘甜的生椰菜絲，配上醬汁就是一個營養滿分的早餐。配上一杯咖啡，不論是早餐或點心都十分滿足！

蛋白質營養豐富的雞蛋

雞蛋是富含優質蛋白質的來源，蛋白質是身體所需的三大營養素之一，主要用於細胞、組織和器官的生長和修復。雞蛋含有所有必需的氨基酸，這些氨基酸是身體無法自行合成的，必須從食物中攝取。此外，雞蛋更含有維他命D、維他命B群、維他命A和以及礦物質如鐵、鋅和硒等。

椰菜靈活運用補纖維

一年四季裏都可以買得到椰菜，而且椰菜營養價值極高，除了含有豐富的膳食纖維外，還有維他命B、C，及鈣、磷、鉀、鐵等礦物質，對改善腸胃健康、通便、改善肌膚問題都大有裨益！椰菜可以切絲製作成沙律，更可燉菜或包起豬肉碎成煮成關東煮。每100克椰菜能提供2.5克膳食纖維，主要可增加飽腹感、促進腸胃蠕動和改善便秘情況。

椰菜絲抱蛋吐司

材料：

椰菜 1/8個

紅蘿蔔 半條

低脂芝士片 1片

雞蛋 2顆

方包 2片

調味料：

糖 1茶匙

茄汁 適量

沙律醬 適量

胡椒 適量

鹽 適量

做法：

1) 椰菜及紅蘿蔔切絲備用

2) 蛋加入椰菜絲、紅蘿蔔絲、胡椒及鹽打散打勻

3) 將混和好的蛋液倒入鍋中，煎成正方形蛋餅盛起備用

4) 將方包雙面用不加油的白鑊烘至金黃色

5) 將約半茶匙的糖撒在方包表面，然後鋪上蛋餅，再撒上剩下的糖

6) 再依序鋪上芝士片，抹上一點茄汁，夾上另一塊方包，完成

黎欣琦 (SaSa) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，食品研究及營養健康科學學士 (澳洲迪肯大學)，對天然食材特別有心得，同時亦擔任營養烹飪班導師。