活力巨乳妹　玩極唔怕攰

日本AV女優九野雛乃及三田櫻唔單止有巨乳，仲有活力!（互聯網）

唔少男人都鍾意有活力嘅女仔，而睇AV女優亦一樣，如果佢哋又可愛又充滿活力，同男優喺床上玩到癲的話，就能夠為觀眾帶來莫大眼福，就好似今日進行比併嘅兩位活力巨乳妹九野雛乃及三田櫻咁喇！

動作靈活敏捷

講到日本AV界嘅可愛甜美巨乳妹，相信好多資深AV迷都會想起北川瞳及成瀨心美，不過佢哋已經引退多年，好彩上年AV廠Moodyz終於搵到一個同佢哋質素相若嘅女優，佢就係九野雛乃喇！

今年22歲嘅佢，唔單止五官標致，更散發出強烈嘅青春感及陽光活力，加埋無邪氣又甜到漏嘅笑容，真係令人心曠神怡！而身材亦夠吸引，心口擁有一對分量十足嘅天然D奶，當佢同男優激戰「互動」時，出現劇烈晃動，為觀眾帶來強烈嘅視覺刺激！至於演出方面，佢樂意滿足男優各種要求，進行前戲嘅時候仲面帶微笑，動作亦夠靈活敏捷，最重要係佢搞完一大輪前戲之後，到正式埋牙亦依然活力十足，令場面悅目又精彩。

九野雛乃

年齡：22歲

身高：5呎2吋

三圍：35D-24-35

G奶引爆男優

甜美又好波嘅九野雛乃，活潑又精靈，喺AV界有冇第二個可以同佢比併呢？當然有啦！佢就係三田櫻喇！雖然佢今年已經28歲，但係氣質仲係咁可愛甜美，天真笑容更係極具治愈能量，而且上圍激凸，胸前嘅G奶彈力十足，而且圓潤堅挺，絕對係極品美乳。

佢前名叫二宮櫻，2016年加入「東京光明會」美少女組合，之後展開寫真偶像生涯，憑住天真童顏以及脹卜卜嘅巨乳，成功吸納一班粉絲支持，更曾經喺「2018年東京體育小姐」奪得亞軍。直到2021年12月佢改以現有名字下海拍AV！喺演出當中，佢除咗擅用其G奶引爆男優外，爽快俐落嘅騎乘功夫亦顯出阿妹充滿旺盛活力，亦令作品更加刺激好睇！

三田櫻

年齡：28歲

身高：5呎3吋

三圍：37G-24-35

第1回合

鬥精力

三田櫻平時有做開運動，所以睇到佢喺AV演出當中身體對抗性好強，同男優連番激戰依然不落下風，但係九野雛乃就更加精力充沛，由前戲做到尾都唔會放軟手腳！

第2回合

鬥身材

九野雛乃肌膚白嫩身材婀娜，心口仲有一對飽滿D奶，至於三田櫻上圍更大更富彈性，而且整副胴體都帶幾分肉感，比雛乃更吸睛、更火辣！

第3回合

鬥鹹味

九野雛乃現時係AV廠Moodyz嘅專屬女優，雖然演出嘅題材唔算少，但係相對於近期樂於接受拘束、連環中出等重口味演出嘅三田櫻，雛乃嘅演出明顯地顯得鹹味不足。

兩女打和

三田櫻由寫真偶像轉型做AV女優，估唔到佢同男優演出床上戲都有板有眼，而且好樂意滿足對方任何要求。至於九野雛乃雖然初登幕前演出，但係表現愈來愈進步，更挑戰一次過力戰三名猛男，所以兩位女優都咁有活力咁好表現，打和！