「波霸」葉子楣神隱逾30年　難忍戲癮恨復出

黃百鳴、許冠文、栢天男、陳國坤夫婦以及90年代獲封「波霸女星」的葉子楣等今晚（22日）現身香港電影製作發行協會44周年晚宴，擔任司儀的陳庭欣，性感打扮，相當搶鏡！

久未露面的葉子媚，指自己收埋自己卅多年，期間都有做運動、研究烹飪，自4年前醫生丈夫離世後，才慢慢搵番朋友，問葉子楣會否考慮幕前演出？她謂：「都有戲癮，但要睇劇本，（電視劇唔會考慮？）都唔係， 都係睇劇本，同埋依家做演員都有壓力，有好多新人。」

葉子楣相比以前清減了不少，她指全因自己很喜歡做運動，現時體重Keep住90多磅以及21吋腰，至於會唔會再拍寫真？她謂：「唔會，想拍戲多啲，已經好厭倦性感。」

而身為該協會主席的黃百鳴指去年開始協會主辦了「2022港澳大灣區國際電影營銷證書課程」致力培訓發行方面的新人，入行貼士是跟他們說電影是拍給觀眾看而非自己看，他謂：「好似當年甄子丹拍咗部戲畀自己睇，咪蝕到入肉。」早前他更率領70名學員團隊到大灣區作交流，大家都對大灣區之發展大感驚嘆。之後，眾學員更再自組去南沙考察，而他亦將會再率團隊到廣西，了解當地情況。