【是日通勝】

農曆七月初八

癸卯年 庚申月 癸丑日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：動土、出行、祈福

忌：詞訟、移徙、乘船

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：14、23、33

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：理財有道，投資易獲利，毋須為生活操心。

金牛座：久坐無益，抽空做點運動，有利身心健康。

雙子座：健康最緊要，要注意多菜少肉，切忌偏食。

巨蟹座：備受人事問題困擾，有必要正視溝通問題。

獅子座：運氣好得令別人羨慕，切記不要得意忘形！

處女座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

天秤座：事業稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

天蠍座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

人馬座：各方面運勢都不錯，可望迎來愉快的一天。

山羊座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

水瓶座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失去理性。

雙魚座：只要言行對得住良心，遇上瘟神也不用怕！

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）蛇 貴人旺

（跌）羊 易破財

鼠：人緣佳，話頭醒尾，能與人融洽相處。

牛：把工作放第一位，你的專注不會白費。

虎：運氣好，謀事特別順利，有望創佳績。

兔：生活愜意，不妨陪家人，享受天倫樂。

龍：心事重重，總覺得會有甚麼事情發生。

蛇：貴人助力強，能獲得最新的投資訊息。

馬：待人接物不要太強勢，避免惹人非議。

羊：是日沖煞，不宜賭博，容易因小失大。

猴：頭腦靈活，記憶力強，學習事半功倍。

雞：苦盡甘來，貴人運強，好事接連發生。

狗：心情糟透，生活不順，切忌意氣用事。

豬：運氣高開低走，重要事宜在早上處理。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

婚嫁無緣

有些人與婚嫁無緣，或是必須遲婚才有穩定婚姻。若你具備以下特徵，也不必心灰意冷，因為早婚也不一定有好結果，反而慎選對象，待自己成熟一點才作決定，也非壞事呢。

眉：濃眉的人，事業心較重，可能選擇遲婚，以便發展事業。若兩眉中間位置不論有癦或是有痣，同樣不利婚姻。若然把癦或痣脫去，留下疤痕，亦一樣會破壞姻緣運程。

眼：眼大的女性，感情生活豐富，但只是三分鐘熱度，情難長久。至於睫毛疏的人，感情淡薄。

耳：耳孔大，愛自由，若然嫁了一個家庭觀念重的男人，可能會覺得失去自由，無法忍受待在家中。

口：笑起來牙肉牙齦外露，代表沒婚姻運，不斷談戀愛，不斷拍拖，卻不能開花結果。

鼻：鼻樑有骨節凸起，表示早婚，卻是早結早離，沒有好結果。而兩顴高於鼻樑中間者，為人獨立有主見，不宜太早結婚。

面：額呈方形，即形相有點像男性，亦影響夫運，適宜遲婚。

其他：聲音低沉、沙啞或天生「鵝公喉」，都不宜早婚。斷掌的人，獨立性強，自信而固執，事業有一番作為，對婚姻卻不重視。