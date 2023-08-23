吉澤遥奈　努力打造神級Body

正所謂羅馬非一日建成，好多事情都需要花心機同時間去完成，而要鍛煉出Fit爆身材亦都係一樣，好似純真美少女吉澤遙奈咁，為咗令自己擁有「神級Body」亦花咗唔少努力！

胸大腰幼

好多女仔因為要令體態變得纖巧而努力減肥，之不過針冇兩頭利，經過一輪努力之後個身的確係瘦咗，但係連上圍都同時縮埋水，冇晒睇頭！然而，日本寫真女優就似乎能夠違反呢個瘦身同時又瘦胸嘅定律，因為佢哋瘦身成功之後上圍仲大咗，吉澤遙奈就係其中之一喇！

今年21歲嘅佢，樣子甜美又氣質純情，認真係人見人愛！初出道嘅時候佢身材有啲Baby Fat，但喺過去一年當中，佢透過控制飲食及勤做運動，條腰成功變到22吋，但係胸圍尺碼卻激增咗2吋，一對美巨乳仲要又飽滿又富彈性，難怪被稱為「神級Body」！

重返寫真界

遙奈喺2019年參加選美活動「Miss Magazine」，成功奪得冠軍寶座之後，就展開寫真女優生涯。出道之後，佢推出唔少寫真作品，但係影視演出就冇乜，原因並唔係因為佢冇觀眾緣，而係因為當時佢仲係大學生，要兼顧學業同寫真拍攝工作已經搞到佢冇晒時間。

早前遙奈曾經考慮過大學畢業之後，返到鄉下愛知縣同父母居住，並且搵番份普通工作，原因係覺得喺東京生活太有壓迫感。而佢同家人商量嘅時候，爸爸就話好想佢返屋企一齊住，但係更想佢繼續留喺東京發展演藝事業，唔好放棄理想同要繼續堅持，所以遙奈最近就重返寫真界積極演出喇！

吉澤遙奈近期重返寫真界積極發展，從其社交網當中就可以睇到佢好多性感寫真照大騷其神級Body，真係睇到人流晒口水呀！

Profile

年齡：21歲

身高：5呎5吋

三圍：34E-22-34