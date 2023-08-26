大家樂集團「大家開飯 2023」正式啟動　以照顧者為受惠對象

【營業資訊】大家樂集團有限公司宣布再度推出「大家開飯」食物援助計劃，今年受惠人數增至4,000人，並以照顧者為服務對象，資助總額達1,200萬港元，每位受助人將獲得價值3,000港元的「開飯咭」，憑咭於3個月內到大家樂快餐分店免費享用餐膳。

大家樂集團致力善用其分店網絡及資源回饋社會，提供適切的援助予有需要人士，關顧社區需要。早前有調查報告指出香港現時的照顧者人數超過100萬，而社會上給予他們的關注及資源並不足夠。因此集團今年再度邀請鄰舍輔導會作為「大家開飯 2023」之合作夥伴，甄選其網絡下符合資格會員接受資助，包括兒童、長者及殘疾人士的照顧者。合資格受助人可於3個月內憑「開飯咭」到大家樂快餐分店免費享用價值50港元或以下的餐膳，期望能減輕照顧者的生活開支壓力，同時讓他們可以騰出空間及時間照顧自己身心需要。集團更會定期為受助人士舉辦聚餐活動，讓照顧者擴闊社交圈子，認識同路人，彼此扶持。

「大家開飯 2023」啟動禮於日前（22日）假觀塘鴻圖道大家樂分店舉行，大家樂集團首席執行官羅德承、行政總裁（香港）梁可婷、總經理盧國輝及鄰舍輔導會主席嚴元浩、副主席戴健文、籌款委員會主席黃仰芳一同出席活動，見證計劃正式啟動。大會邀得數名照顧者，包括前演員吳博君的太太到場分享，讓大眾了解到照顧者的需要；又請來去年計劃的受助人鄭女士、惠玲及惠兒分享感想。為讓照顧者一嘗被照顧的窩心感受，大會安排了大家樂快餐總廚指導受助家庭的小朋友製作「紅豆冰」予其母親品嘗，場面有趣又溫馨。此外，現場亦

有40名曾接受去年計劃資助的參加者，一同享用鐵板餐，享受與家人共聚的美好時光。

大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷表示：「『大家開飯』自去年推出後，我們收到很多正面回響，受惠者都認為『開飯咭』很實用，可以按自己需要去任何一間大家樂選擇自己心儀的餐點，不需要在指定時間去排隊取餐，使用起來有很大自由度。今年我們希望透過計劃支援照顧者，為他們帶來美味餐膳，為生活加添窩心暖意。隨着社會人口老化，長期病患個案數目增加，照顧家人的負荷及壓力亦隨之增加，期望社會大眾提高對照顧者身心健康的關注，向他們提供適切的援助。」

大家樂集團今年繼續邀請鄰舍輔導會成為「大家開飯」計劃合作夥伴，鄰舍輔導會多年來致力支援弱勢社群，為社區人士提供多元化的服務，推動社區關愛互助文化。大家樂集團作為「香港人的大食堂」，如同廣大市民的鄰里，十分重視社區關愛共融，與鄰舍輔導會的服務宗旨相符。

鄰舍輔導會主席嚴元浩表示感謝大家樂集團，雙方連續第二年合作推出「大家開飯」食物援助計劃。「本會一直關注照顧者的需要，提供輔導、暫顧、綜合家居、情緒支援等服務，以減輕照顧者的壓力。今次與大家樂集團合作，為有需要及合資格照顧者，提供食物援助，藉此紓緩照顧者的生活開支壓力，同時讓照顧者騰出一些空間去照顧自己的身心靈需要，換來一些休息時間及空間。」

「大家開飯」食物援助計劃於去年疫情高峰期間首度推出，向面對即時經濟困難的家庭、失業及低收入人士提供協助。不少受助者均表示計劃減輕他們的生活壓力，幫助其度過疫情。其中一位受助人鄭女士與有特殊需要的女兒居於狹隘的劏房，居住環境惡劣且煮食設施有限，只能烹調簡單餸菜。疫情期間，沒有親友支援的鄭女士要獨自處理家居衞生，又要照顧女兒健康，生活十分艱難。鄭女士表示：「有賴『大家開飯』計劃，我可以於附近的大家樂換領各種食品，既能讓女兒享用較豐富的餐膳，又讓我有更多時間陪伴女兒玩耍、學習及訓練，我們十分感激大家樂集團。」

另一個受助單位惠玲與惠兒均是輕度智障人士，多年來與年紀老邁的父親共同生活。其父親於2021年不幸跌倒，需要臥床休養，惠玲與惠兒須肩負起照顧父親責任，處理生活所需及起居飲食。「大家開飯」食物援助計劃為他們提供熱騰騰的食物，減輕他們的壓力，讓她們有更多時間和精神照顧父親。