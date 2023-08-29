雅荍YUTA凌雪怡推出新歌　在樂壇大展拳腳　

A Music三位年輕新人雅荍（Sophia）、凌雪怡（Apple）及YUTA最近分別推出新歌，Sophia與Apple年僅17歲，兩人的作品《無意識愛人》及《愛情裡的小人物》均關於少女情竇初開的故事，問到Sophia有否拍拖經歷？她坦言：「肯定有，一兩段經驗總會有，至於MV入面嘅主人公係咪我嘅經歷，大家可以幻想一吓。」她透露曾參加不少唱歌比賽，當中包括有《聲夢傳奇》：「大會話會再見過我一次，但唔知係咪人事變動關係，最後不了了之，本來想參加第二季，但好開心當時已經畀唱片公司簽咗。」至於Apple翻唱的歌曲片在網上有近90萬點擊，非常犀利，她稱有意挑戰作曲及填詞：「依家有試吓改歌詞，我仲係新人，現階段好似海綿不斷吸收知識同經驗，當我累積到一定程度我會嘗試創作。」講到明年考DSE，問她會否擔心工作影響學業？她認為最重要是做好時間管理：「我會定下短期同長期目標，而且音樂都係舒壓方法。」

另外，YUTA表示在灌錄新歌《情報》的過程中找到一個正確的唱歌方法：「因為首歌有大量假音，我練習嘅時候發現原來之前唱假音嘅方法係錯。」他的身材略胖，問到會否覺得自己在外型較輸蝕？他指：「每個藝人都有自己嘅賽道，有歌手係樣行先，有歌手係歌行先，有歌手係創作行先，所以對我係冇太大影響，我自己當然係集中唱歌，因為我係歌手。（公司有冇要求減肥？）我已經瘦過之前少少。（姜濤以前都係肥仔，佢成為你努力目標？）係，我好佩服參加選秀嘅歌手，我就唔敢參加比賽。」