亞軍王怡然父親否認捲款潛逃　向女兒道歉自認失敗

《2023香港小姐競選》圓滿落幕，惟得獎佳麗的新聞更是精彩。亞軍王怡然被苦主踢爆其父母於內地經營補習社騙財捲款逃至香港。事隔多日，王怡然爸爸王召軍終於在昨日（1日）作出回應。

王召軍在長文中首先道歉，表示：「很抱歉我作為漢普森的負責人，現在才發聲，給大家帶來了這麼多困惑……之所以沒有回應，並非像大家所說的那樣我卷款逃跑了，而是沒有找到回應的最好方式。」另外，他詳述了創辦「漢普森教育」的心路歷程，表示由2002開業年至2021年倒閉整整20年，否認是網絡所稱以詐騙為目的的公司，強調：「疫情結束遙遙無期、客戶進入了觀望狀態、資金鏈斷裂，曾經互相鼓勵取暖的教培同行們一個個倒下，我們也沒能倖免。」

面對外界的爭議，他作出六點回應，當中包括否認捲款潛逃、詐騙以及拖欠員工薪資，並表示自己守法經營、照章納稅，他表示：「法律上作為股東我只需按照公司章程如期足額履行自己的出資義務（已如期足額繳納出資）。」至於如何償還良心債，他亦透露了接下來的計劃，表示：「一直帶領幾位老同事研發全新的在線教育app，希望繼續為沒上完課的各位學員提供在線課程……目前已經完成80%以上。」最後，他向女兒王怡然道歉：「爸爸本該護你們一生周全，但由於我的事業失敗給你們造成了如此惡劣的影響，我非常的愧疚，我是一位失敗的父親，但我永遠愛你們。」一字一句賺人熱淚。

奈何網友對他的回應不買賬，苦主繼續向他作出質問，亦炮轟他是為了女兒才事隔多年現在才發聲：「如果不是影響到女兒，你也不會出來道歉吧！」、「錢不還，有新產品要出？女兒無辜。」、「看到最後竟然是給自己的女兒道歉，千千萬萬個被騙錢的家長的兒女，誰又向他們道歉呢」等。