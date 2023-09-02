賞月零負擔　生酮純素有得揀

每年中秋，除了排山倒海的新口味月餅和菜式，不過就算幾好食，都應適可而止，想吃得輕盈一點，今年有素食月餅選擇，另外，生酮人士也有專屬之選，應節也可以好健康。

清香純素

近年素食大熱，除了平常的菜式，甜品也有很多素之選。圓貝今年和純素甜點品牌moono合作推出「秋月‧花語」純素無麩質月餅，成品以日本和菓子作設計靈感，選用日本米餅和日本米粉加純素牛油和朱古力等食材製作，打造出玫紅香芋鳥龍和茉香金桂麻糬月餅，吃時配附上的沁香茉莉花茶或祁紅玫瑰花茶，分外清香。

港式風味

日本抹茶飲品和甜品，深愛港人喜愛。 Matchali和素食主義工坊esca聯乘推出新口味月餅，品牌以抹茶和本地經典風味作靈感，打造出抹茶杏仁和抹茶紅豆2款口味月餅，前者散發淡淡杏香，後者香甜可口。各式套裝會不同配搭，如意月餅套裝會有2款月餅和日本茶道級搽茶及焙茶，團圓月餅套裝及滿月套餐則有右陶瓷茶碗、茶杓和沏茶器。選擇5盒或以上，又或於9月14日前選購及到門市領取，可享9折優惠。

生酮無糖低碳

想減肥或為健康的人士，對生酮餐單都有一定認識。酮福堂在這個節日，推出標榜無糖、低碳和零添加的新配方生酮流心奶黃月餅，餅皮選用美國杏仁粉、菲律賓椰子粉和日本雞蛋製作，流心餡以有機椰奶、意大利淡忌廉、紐西蘭忌廉芝士和鹹蛋黃，用天然代糖赤蘚糖醇代替白糖、阿洛酮糖代替糖漿等，就連鹹蛋黃都是自家製，符合生酮標準。