Rimac Nevera快20秒創紀錄　純電超跑征服「綠色地獄」

紀錄是要來打破的！大約在3個月前，美國電動汽車品牌旗下的 Model S Plaid Track Pack版在有「綠色地獄」之稱的紐布寧(Nürburgring)北環賽道做出7分25.231秒最快單圈時間，不過這個紀錄最近就被Rimac Nevera Time Attack版以 7分5.298秒壓倒性打破，而且足足快上20秒之多，成為紐布寧最快跑完單圈的量產電動車。

講到破紀錄，Nevera Time Attack版在今年7月舉行的Goodwood Festival of Speed 活動， 以49.32秒的成績，成為該著名爬坡賽中最快的電動量產車兼最快的量產車。更早在4月，於德國ATP汽車測試(Automotive Testing Papenburg)中，創下了單日23項，包括0-100 km/h、0-200km/h、0-300km/h，分別僅需1.88秒、4.42秒和9.22秒完成等等的驚人性能記錄。而在去年底更以412km/h破世界速度最快量產電動車紀錄。

Nevara是克羅地亞頂級跑車製造商和電動技術專家Rimac在2021年中發表、全球限量生產150輛的全新電動超跑。高達1,914hp馬力及2,360Nm扭力源自四具由Rimac設計的電動馬達。極速達412km/h及 續航里程550 km （ WLTP ）。今年2023年為了紀念這連番破紀錄的一年，廠方特別推出限量12輛的Nevera Time Attack版，同樣是甫推出全數沽清。