蔡思貝瞓身谷收視　首度公開哥哥靚仔樣

由蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊歐洲》最近一集來到北威爾斯展開速度與激情之旅。思貝首站走入森林挑戰超巨型鞦韆和過山車，事前更要簽下生死狀。超巨型鞦韆相當刺激好玩，思貝坐在鞦韆上以90度俯衝向下，事後她說：「好彩頭先唔係食得好飽，嗰吓離心力好勁，如果頭先嗌爆咪真係唔好意思！」思貝之後再坐過山車在山上橫衝直撞，非常好玩。思貝抱住「沒有最驚險，只有更驚險」的精神，再挑戰全歐洲最長、全世界最快的空中繩索，該空中繩索全長一英里，穿好裝備的思貝以時速160km速度飛落山谷，樂在其中的思貝事後說：「真係自由自在到一個點！」

至於另一集中思貝去到蘇格蘭的格拉斯哥遊玩，更會首度揭開親生哥哥的廬山真面目，思貝笑言收埋哥哥多年，連身邊的好友和粉絲亦未見過他！思貝哥哥在蘇格蘭生活了差不多17年，兩人甫見面即來個深情擁抱，思貝笑言：「諗唔到第一次嚟蘇格蘭探你，係因為拍旅遊節目！」兩兄妹難得重聚，思貝哥哥答應為妹妹煮一餐飯，更炮製了思貝最愛的蒸水蛋，雖然哥哥的蒸水蛋失敗收場，但思貝仍然十分感動，她說：「你咁多年都冇煮過嘢食畀我，今次真係第一次，多謝你！」