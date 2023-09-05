糖妹廣州騷引全場大合唱　林曉峰晒「肌肉」有料到

歌手糖妹跟林曉峰（阿Lo）日前在廣州中山紀念堂合體舉行《我們的快樂年代》演唱會，整個演唱會主打翻唱概念，二人－齊合唱觀眾集體回憶的香港合唱流行金曲《世間始終你好》、《現代愛情故事》、《連續劇》、《歲月如歌》、《我們都是這樣長大》等，二人情深款款演繹的首首金曲均引起共鳴，全場大合唱仿似大型KTV現場，歌迷大讚二人歌聲動人。

是次演唱會糖妹和阿Lo除了唱歌，其中連線環節，更令人笑爆肚，有成功連線的幸運女歌迷表示自己和老公當日「抛低」4個月大的仔仔來睇演唱會，突然諗起仔仔呢幾日便秘感覺好擔心。阿Lo現場即分享一個簡單的通腸胃動作，但特別提醒觀眾現場先唔好做，驚幾千人一起跑去廁所，場地廁所「難承其重」。另一位女觀眾表示：「老公有晚匿喺房內好耐，入房問老公點解唔理佢，原來老公正在聽糖妹現場直播，老公更投訴阻住佢聽唔完，所以今次專登帶老公來睇真人糖妹演唱會。」

除了糖妹悉心打扮之外，阿Lo穿上特別設計露肌肉的恤衫，恰巧剪栽露出腋下，歌迷笑說show肌肉之外，更是希臘哲學家蘇格拉底（show格肋底）。完Show他們接受媒體採訪時表示有機會的話，好想在香港再開一場演唱會，到時會換上更多我們快樂回憶的香港流行金曲。糖妹更笑說：「糖兄係潘雲峰，Lo哥係林曉峰，下次要搵埋林一峰、林峯同埋前輩胡楓一齊Jam歌，咁就《大峰收》。」