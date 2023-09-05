林一峰旅居海外　原來已搬到非洲居住

歌手林一峰今晚（5日）為將即舉行的「林一峰失眠二十年音樂會」進行綵排，他自言近年清減不少，因之前同時患上高爾夫球肘、網球肘及肩周炎，苦不堪言，有年半不能彈結他，於是決定改變飲食習慣開始食齋，現時終於康復。近十多年一直旅居外地的他近兩星期搬到非洲居住：「希望住兩、三年，當地消費平好多，香港物價太貴。我有叫爸爸媽媽搬過嚟一齊住，佢哋叫我安頓好先，同埋我想賺多啲飛行里數，換頭等機票畀佢哋飛過嚟。」

一峰為籌備今次音樂會日前返港，當日適逢超強颱風蘇拉襲港，他自言：「我係搭咗當日唯一一班機降落到香港機場，係埃塞俄比亞航空，我返到屋企已經掛十號風球，算係有驚無險。（你當時驚唔驚？）唔識驚，當時只係諗住綵排時間會唔會延遲，如果延遲咗，就會影響到個音樂會。不過期間我有問過空姐，香港打風飛機有冇問題，佢反問我咩係颱風，聽佢咁講我有啲驚，但最後都係平安降落。」

今次是一峰相隔4年再開個唱，他稱會在個唱上將其首張大碟《林一峰的床頭歌》內的所有歌曲演唱，又會朗讀自己所日寫的文章。他自爆有不少人提議他獻唱MIRROR成員陳卓賢的歌，他笑言：「我有聽過佢嘅歌，唔知佢知唔知我係邊個。（今次會唔會唱？）出年先，我有好多大計，我想做同音樂有關嘅Crossover。（有冇物色邊個人選？）要睇吓人哋識唔識我先得。」至於個唱嘉賓，他稱沒有嘉賓，但少爺占承諾會出現，妹妹林二汶就未知。