【是日通勝】

農曆七月廿二

癸卯年 庚申月 丁卯日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午5時至7時

宜：交易、出行、嫁娶

忌：理髮、開渠、動土

幸運方向：坐南向北

幸運數字：11、24、32

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

金牛座：別把不快的事放在心，以免負能量積太多。

雙子座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

巨蟹座：享天時地利人和，宜抓住時機為理想奮鬥。

獅子座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

處女座：謀事力不從心，宜安守本分，勿多管閒事。

天秤座：珍惜眼前一切，保持好心情，運氣不會差。

天蠍座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

人馬座：淡定有錢剩，遇到麻煩時，切勿自亂陣腳。

山羊座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

水瓶座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

雙魚座：保持樂觀，面帶笑容，運勢可望止跌回升。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）兔 人緣佳

（跌）雞 多阻滯

鼠：消費意欲強，花錢如流水，易入不敷支。

牛：一不小心就會得罪人，切忌多管閒事。

虎：有伴侶者要檢點言行，以免爛桃花纏身。

兔：運勢強，為身邊人分憂，利拓展人脈。

龍：情緒低落，跟好友聊聊可令壓力大減。

蛇：主動與人打招呼，可為事業發展加分。

馬：出門前悉心打扮，異性緣可旺上加旺。

羊：話頭醒尾，執行力強，易獲上司器重。

猴：做事快靚正，可於職場嘗到不少甜頭。

雞：是日沖煞，諸事不順，士氣大受打擊。

狗：事業與財運俱佳，付出愈多，收入愈多。

豬：工作運佳，多與人合作，無往而不利。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

解除壓力「紅綠寶」

紅寶石、綠寶石都是大家熟悉的寶石，但結合紅綠兩種顏色，被稱為「二色寶」或「鴛鴦寶」的紅綠寶，相信大家較為少見，它是紅寶石及綠寶石的原生石，在玄學上擁有紅綠兩色的能量，可釋放壓力，對心情持續陷於低潮、無法自拔的人士特別有幫助，以便面對生活中的各種難題。

紅綠寶擁有紅寶石及綠寶石的力量，紅寶石能量強，可補充血氣，也可以提升判斷及分析力；而綠寶石發出的綠色光芒有紓緩疲勞的作用，有助減低壓力及理清問題的頭緒，擁有紅綠光芒的紅綠寶，結合上述的優點，除了有療養身心的效果，佩戴者會心情愉悅，積極向前，對事業發展也極為有利，從而達到財源廣進的作用。

挑選紅綠寶時，到底應以紅色為主，還是綠色為主？其實效果沒有太大影響，可以個人喜好顏色搭配進行選擇，長期佩戴有強化意志力及增加自信心的作用，也可防小人中傷、增加勇氣，邁步向前，並消除煩躁情緒，堅定人生目標和方向。從事公關或市場業務，以及網上銷售等工作的人士，長期佩戴也可增加個人魅力，克服內心的膽怯，強化領導能力，有助相關工作發展。