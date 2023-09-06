蔡思貝徐肇平靠一個響屁結緣　出食譜笑足十年

視后蔡思貝主持的無綫節目《貝遊歐洲》今晚（6日）會到意大利的維羅納展開浪漫之旅，維羅納被喻為「愛的城市」，莎士比亞名作《羅密歐與茱麗葉》便以當地作背景。去到維羅納當然要尋找茱麗葉的足跡，思貝去到「茱麗葉屋企」參觀，更會化身茱麗葉在屋內上演小劇場，非常過癮。該處設有茱麗葉銅像，不少遊客排隊摸其右胸，思貝解釋謂：「相傳如果摸到佢右邊胸部，就會為你嘅人生同愛情帶嚟好運，仲會搵到真愛。」最後她幾經辛苦摸到銅像，更拍照留念。

是集另一焦點是思貝相約相識多年的好友徐肇平（Shao）在維羅納相聚，高大靚仔的Shao插晒褲袋型格登場，豈料思貝卻頂唔順謂：「你唔好Chok啦，行啦！」其實思貝是次約他在維羅納見面，主要目的是跟着他去拜師學藝，事緣向來醉心鑽研廚藝的Shao，是次飛赴維羅納是專誠向當地家庭主婦學煮地道意大利菜，思貝只是「搭單」學埋一份。二人在當地家庭主婦悉心指導下炮製了新鮮handmade意粉和杏仁金寶，其間思貝大爆Shao笑料：「呢個人出過cookbook，佢其中一味餸畀我哋笑足十年，係教人點整鮮果串，即係將啲生果切咗一粒粒再用竹籤串住，呢個係食譜喎？」思貝又爆Shao瘀事：「點解我哋咁 friend？有一次同期入行嘅一大班朋友食飯，食完飯傾偈嘅時候，佢突然放咗個好響嘅屁，仲要對住我！」被爆料的Shao則抵死回應：「咁咪勁囉。」場面搞笑。