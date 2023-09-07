陳奕迅同AGA醞釀十年「情」　只因喜歡怪人

歌手江海迦（AGA）近日與「歌神」陳奕迅（Eason）推出合唱歌《Special One》，原來是次合作已醞釀超過十年，當時二人於錄音室相遇後，AGA便萌生創作該曲的念頭，結果花了一個通宵完成，歌曲靈感源自Eason《大開眼戒》中的一句歌詞「若你喜歡怪人，其實我很美」，希望大家學會擁抱自己的獨特性，並覓到一位懂得欣賞你的「怪」的那位特別的人。

而Eason於MV中再次演技大爆發，飾演一位未能迎合社會常態規範、被定義為「怪人」上班族的他，上一秒要笑面迎人，下一秒卻眉頭深鎖，演活不少人的內心狀態，為了逃離世俗眼光，Eason特別設計了一個虛擬世界，創造了AGA所飾演的AI角色，至於AGA身處的空間，乃Eason的內心世界，喜歡獨處享受寧靜，一個最了解自己的人，由於MV角色造型及場景設計花盡心思，中段配以動畫令觀眾更能投入到故事之中，AGA坦言十分喜歡今次MV的製作，因為她所處的玻璃箱內擺放全是真的植物：「個味道好清新，好似行緊山咁。」

Eason亦感謝AGA為他介紹製作團隊，因此才促成早前《盲婚啞嫁》MV的製作。

於拍MV的拍攝現場中，二人找回了10年前的電郵，還播出當時名為《Let's Just Say》的Demo，AGA表示：「其實我好少寫廣東話Demo，當時我開始寫歌冇耐，好記得寫咗一個通宵。」之後更變回可愛小粉絲，談起很喜歡Eason的《大開眼戒》、《我不好愛》及《當這地球沒有花》歌曲。