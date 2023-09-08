林子善淚腺發達　爆喊嚇完兄弟嚇老婆

無綫節目《爸知弊！你嚟湊吖！》由黎諾懿、陳敏之化身「爸知弊幼稚園」校長及副校長，考驗4大藝人家庭爸爸代表，本周節目請來以「淚腺發達」見稱的林子善大派洋葱，受到洋葱旋風攻擊有林太(Kary)及副校長陳敏之，敏之事後受訪時更笑指自己喊到眼睫毛都甩埋，十分誇張。

子善「屈機」程度令校長黎諾懿亦大叫投降，並指要嚴禁太太Nicole收看本周節目：「我驚我老婆睇完之後會話：『你學吓子善得唔得㗎，適當時候要講我愛你呀！』」本周製作組瞄準子善最大弱點及優點「淚點」及體能進行攻擊；為求每位爸爸忙到冇朋友，製作組除不斷派任務，更為子善炮製長達30分鐘的「與B同行體能之巔」，子善要在30分鐘內抱住女兒乖乖進行各項體能考驗，包括「人肉過山車」、「騎膊馬打籃球」、及「父女平板支撐」等；當中以「人肉過山車」最惡啃，子善除要將乖乖連人帶籃Hold在半空足足3分幾鐘外，更要不斷模仿過山車上上落落及持續震動，Enjoy到爆的乖乖興奮得連環尖叫。

子善被指為「完美湊女公」，他的太太Kary於節目透露「奶奶以前做陪月，所以佢細個時會一齊照顧好多BB，我我啱啱生BB時，好多時都係子善照顧，我就喺側邊學。」她笑言子善連聽兒歌也能聽出眼淚，相當神奇！本周兩集節目，子善亦完全沒有吝嗇眼淚腺，而年僅3歲的乖乖每次見到爸爸喊、均會主動安慰及為爸爸拿紙巾拭淚。子善自爆最令人搲頭一次爆喊，是在袁偉豪及張寶兒婚禮上：「佢拖寶兒落嚟，我係已經喊到黐咗線，我喊到阿Ben話:『嘩！好似你結婚喎！』」