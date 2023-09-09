林子善感觸爆喊　餅印爸爸憶當年體罰教仔好心痛

由黎諾懿及陳敏之主持的無綫綜藝節目《爸知弊！你嚟湊吖！》，昨晚（8日）一集請來林子善任嘉賓，製作組安排子善父親透過視頻現身為子善讀出「給20年後的你」令網民大為感動，力指林父是「超強洋葱」！

林父讀出對兒子心底話說：「20年後子善61歲，我都變咗阿伯，我相信子善仲係咁錫佢老婆同佢個女，我相信佢一家都好快樂。」林父揭出當年曾拚命晚晚陪子善做掌上壓，目的只是想阿仔有個伴：「你細個我哋兩仔爺晚晚走去玩掌上壓玩幾百下，50下一組，玩7組，嗰時你老竇又唔衰得，你玩咁多我玩咁多，其實我都想鼓勵你，等你有個伴，你做我又做，好開心，你記唔記得？」

林父續指小時候為了教好子善不惜體罰，但暗地其實很心痛：「希望你哋唔好記喺心，爸爸都係用心良苦，打在兒身，痛在爸爸心、媽咪心。」並謂每次體罰完子善，必定花上整個小時解釋原因，令子善明白為何被打。與子善同樣感性的林爸爸，最後勁有愛謂：「好多謝你子善，你同阿哥都好孝順，都係爸爸嘅緣分。」林父讀到最後強忍眼淚，子善則全程眼淚放題，聽到窩心位又難掩甜笑，畫面溫馨，黎諾懿事後取笑子善說：「佢真係喊足兩集架喎。」

向來感性的子善在節目中披露不時落淚全因感恩，而令他每分每秒都覺感恩的正是女兒乖乖：「我啲朋友話你又喊嘅？因為我睇到人生好話唔埋，好多嘢過咗去冇得返轉頭。喊係有開心嘅喊同唔開心嘅喊，我呢種係好開心同好感動嘅喊，就係因為我多咗阿女喺我身邊，好感恩個天賜咗佢畀我。」講得出做得到的子善，為了為女兒留下珍貴成長紀錄，才破例罕有地參與綜藝節目錄影：「等佢知道爸爸喺佢細個時，為佢工作咗一日。」