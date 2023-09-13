龍華區動起來！一站式玩爆海陸空

復常後的港人興起「北上消費」，周末假日返深圳吃喝玩樂，為此副刊籌備了一系列北上打卡專題。今次先來到「龍華區」，距離福田口岸只需30分鐘地鐵車程，可以一站式玩盡海陸空玩意。想飛上天可去iFLY風洞飛行體驗店，體驗自由落體的刺激感；想濕身則可到FlowLife衝浪俱樂部，涼住冷氣滑浪；記得去埋Spo-cha朗玩遊樂場暢玩逾50種陸上運動，齊齊過一個動感周末！

空：風洞飛行 刺激安全

風洞跳傘不但是休閒娛樂，更是一項國際體育運動，它將於2024年法國巴黎運動盛事成為表演項目之一。估唔到這刺激玩意，去龍華區都有得玩，iFLY於全球多個國家如新加坡、澳洲等都有分店，中國店位於全深圳面積最大的商場壹方天地。作為大灣區首個國際室內跳傘風洞飛行體驗店，其風洞機總高24米，艙內高度有18米、寬5米，符合國際人體飛行協會(IBA)認可，更有兩位室內跳傘現役國家隊運動員駐場，既安全又專業。

玩家嘟二維碼付款後即可入場，由教練一對一授課約20分鐘，學習基本安全指引及動作技巧後，就可換上裝備實試飛行。風洞的原理是利用巨型螺旋槳製造噴射式氣流，使玩家懸浮在半空之中，儘管聲音頗大，玩時只會距離地面數米，但依照教練指示就能做出一系列花式飛行動作，相當刺激。根據官方資料，只要近3個月身體的頸部、腰部和手臂没有受傷，没有心臟病或高血壓，3歲以上小朋友都可以玩，而且完成後會獲發個人飛行證書，別具儀式感。

海：室內衝浪 無痛濕身

其實衝浪不用跑到海邊，在市區一樣隨時玩得到。FlowLife室內滑板衝浪俱樂部佔地1,280平方米，配備恒溫恒濕的室內衝浪室，水溫長期保持在26至28度，不用擔心曬黑之餘，一年四季都可體驗。正式落水前，教練會作15分鐘的課前培訓和熱身，主要講解滑水動作要領及注意事項。衝浪機借助水泵打出薄薄水膜，從而令衝浪板浮起於水上滑行，玩法有點似無繩滑水，只要保持身體平衡，同時控制方向和速度便能追浪。一條浪道最多5人輪流體驗，每條浪道均配備專業教練從旁指導。由於浪道底部加入特殊PTU軟墊，所以摔倒也不痛，後浪也會把玩家衝上岸，初手也可放心玩。店內還提供衝浪課程，提供初、中、高3個階段，讓學員逐步提升技巧甚至玩花式。由5歲到55歲都可玩，但需自行攜帶泳衣、拖鞋、浴巾等貼身物品，建議提前30分鐘到店更換裝束。值得一提是店內設有多個場景打卡位，多人的話更可包房玩完一齊聚餐，聯誼一流。

陸：人氣玩樂 運動唱歌

Spo-cha朗玩是來自日本的人氣遊樂場，深圳店是繼廣州後全國第2間分店，佔地約7,000平方米，共有4層樓提供超過50項陸上玩意，分為肆跑+區、保齡球區、電子遊戲區及卡拉OK區4個區域。好動人士必到4樓肆跑+區，一張套票就可於90分鐘或3小時內，玩盡棒球、籃球、彈床、拳擊、飛鏢、乒乓球、羽毛球、平衡輪、平衡車、牛仔競技、泡泡足球、迷你電單車等運動項目，玩晒肯定能助各位燃燒卡路里。3樓則是6條球道保齡球區，採用美國Brunswick和AMF公司的保齡球機，特設多個鏡頭捕捉玩家碌齡實況，並於大屏幕回放擊球片段，配合全場藍色燈光及音樂別具氣氛，若果打出好球還有機會免費獲得原創小禮物呢！至於電子遊戲區分布在1樓至3樓，設有超過350台街機、VR機、跳舞機及夾公仔機等讓Game迷樂而忘返。熱愛唱歌的一定要到卡拉OK區，除了可大展歌喉，還可在此吃到薄餅、薯條、意粉等輕食，臨走前「醫肚」最啱。最吸引是此店營業至凌晨2時，並特設休息區讓大家玩得攰時補充體力。