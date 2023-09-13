汪明荃張德蘭雷安娜合體開騷　嘉賓名單曝光

張德蘭、汪明荃和雷安娜今日（13日）出席電台的錄音節目，宣傳即將在紅館舉行演唱會。作為主持的薛家燕亦有參與其中笑稱：「好多朋友要撲飛，搞到我周身唔得閒。」形容自己是被人追債。雷安娜表示自己才剛到香港幾天：「有啲Jet Lag，個頭依家仲暈暈地。」

上次3人同場的演唱會已過8年，被問到今年會否考慮增加演唱會場次，汪明荃表示自己是希望可以加場，不過詳細要根據公司安排。此外，她還透露演唱會當天將有多位嘉賓到場演唱，其中包括仙杜拉、陳潔靈、葉麗儀、羅嘉良、葉振棠和周吉佩等知名藝人。

汪明荃稱自己將會在演唱會上為一眾粉絲獻唱經典歌曲《萬水千山》和《勇敢中國人》，張德蘭亦表示：「我哋好希望能夠唱番好多煇哥（顧嘉煇）嘅經典，希望觀眾可以同我哋一齊唱，開開心心。」汪明荃亦補充道：「我哋好快會排歌，而且應該會有大合唱。」

最近汪明荃演出粵劇《荊釵記》MIRROR成員呂爵安(Edan)亦有前去觀賞，汪明荃透露Edan 在新年時會前去她家中拜訪：「主要係Edan同羅家英熟，因為佢哋之前一齊拍過戲，最近亦同Anson Lo拍電視劇。」汪明荃更大讚他們好學，認為作為一個演員應該廣泛涉獵不同範疇。