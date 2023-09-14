三小生合體貪玩！陶大宇組男團開騷喚港劇回憶

90年代可謂香港電視劇黃金年代，港劇代表張兆輝、陶大宇和吳啟華各有不少代表作，包括《黃金十年》、《刑事偵緝檔案》、和《妙手仁心》等，統統都是港迷的青春回憶。港劇一直深受內地粉絲喜愛，這3位代表人物的粉絲群更是遍布內地各省市，最近主辦單位重金誠邀他們組成「大灣區限定男團」，於11月11日在佛山體育館舉行演唱會，暫定一場。日前他們穿起禮服拍宣傳海報，據知宣傳照片一出，已有不少單位問津，網民更跪求三小生的劇中女角做嘉賓。

下一站攻星馬？

張兆輝受訪時說：「我哋3個一直好想聚吓、玩吓，大家又係同年代嘅演員，亦係小生代表，所以就想搞今次個騷，同見證我哋成長嘅內地粉絲一齊玩番晚！」大宇因翻唱《倒轉地球》而紅爆內地，問到今次是否「演唱擔當」？他笑稱非專業歌星，故不敢當：「大家識咗幾十年，今次以歌手身份做一個屬於自己嘅騷係最有趣嘅地方！嗰日我哋三個聚埋影海報已經好多回憶，相信演出時同一班入場觀眾互動吓、估吓角色、玩吓遊戲，令大家開心就係我嘅目的。」吳啟華建議演趣劇小品搞氣氛：「其實演唱會只係聽我哋唱歌，又唔係特別唱得好，所以想搞吓氣氛。話晒我哋係演員出身，演吓趣劇、玩吓遊戲，令入場觀眾有獎品帶返屋企，咁就最開心。」據知除內地多個城市，星馬等地亦有不少單位誠邀他們演出。