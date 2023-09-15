星玄︱周嘉洛唔介意姊弟戀　對方要滿足一個條件

今日係9月15日，農曆八月初一，宜祭祀、整路同飾垣，如果想去拜先人，可以考慮今日去喇。今日最旺生肖係豬，呢日佢哋偏財大旺，易有意外收穫，心情靚到爆呀。豬仔周嘉洛呢期梗係開心啦，佢人氣愈來愈勁，之前佢同林夏薇套《寵愛Pet Pet》，叫好又叫座，呢對姊弟戀CP勁有觀眾緣，佢哋兩個一齊拍嘅短片擺上社交平台，夾埋有過千萬點擊，TVB都知佢犀利，所以決定將佢擺番入《愛回家》劇組，對收視肯定有幫助。講番姊弟戀吖，周嘉洛講到明接受到姊弟戀，對方就算50歲都好，只要似番30歲就得，嘉洛真係勁風趣呀。另外屬鼠嘅朋友財運亦都唔錯，有多餘錢剩嘅話，可以考慮下投資。

今日嘅幸運星係白羊座，佢哋運氣勁好，不過最好保持低調，唔好得意忘形。非常唱得嘅衛蘭就係白羊座，叫佢唔好得意忘形，肯定可以做到，因為佢雖然受萬人敬仰，但不嬲都低調嘅，早前衛蘭同妹妹衛詩，雙雙離開舊唱片公司，結束8年賓主關係，有傳聞話佢哋離開，係因為得唔到公司重用，依家佢哋去咗美國旅行充電，正所謂休息係為咗行更遠嘅路，所以當衛蘭抖夠後，肯定可以喺香港樂壇再次大展拳腳，咩都唔講，佢淨係一把靚聲已經夠晒吸引啦，加油呀衛蘭，好多人都等你再開演唱會架。