《法證VI》埋班！袁偉豪踩住兩劇　蔡潔重投Bosco懷抱

無綫近月連開多劇，即將榮升爸爸的袁偉豪要踩住兩劇開工，認真拚命，不過他笑言：「BB腳頭好，我咪拍多啲賺多啲奶粉錢囉！」蔡潔「回歸」《法證VI》，據知蔡思貝會於頭尾兩集現身，王敏奕亦會有特別演出。

視帝陳山聰、袁偉豪（Ben）、姚子羚、張頴康及傅嘉莉今個月會開拍新劇《反黑英雄》，原本此劇的女主角還有蔡潔，但因為無綫希望她原班人馬上陣開拍《法證先鋒VI》，故她要捨棄陳山聰，重投「舊相好」黃宗澤懷抱。由於《反黑》及《法證VI》拍攝期重疊，據知現時袁偉豪亦被安排要同時拍攝兩劇，之前已預告會於《反黑英雄》中飾演大反派的他，被問到兩劇同時進行會否精神分裂，大感吃力時，他坦言：「檔期方面我要交畀劇組自行安排，我自己就冇所謂嘅，BB腳頭好嘛！我咪拍多啲賺多啲奶粉錢囉！」至於蔡思貝因要開拍有關機場題材劇集，故她不能完全「獻身」給《法證VI》劇組，最終只能以客串形式拍攝頭尾兩集，而上集有份擔演的王敏奕今次都會有特別演出。

身為男主角的黃宗澤受訪時坦言不久前才接到正式開拍消息及聽故事，說到之前《法證V》結局留下懸念，他的角色被指「黑化」留伏線 ，對此Bosco大賣關子謂：「點能夠劇透呀！」說到今次再跟蔡潔合作，他謂：「再拍緊係開心啦！原班人馬最好，因為大家之前已經有晒默契。」