【是日通勝】

農曆八月初一

癸卯年 辛酉月 丙子日

吉時：凌晨1時至3時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：祭祀、整路、飾垣

忌：作灶、嫁娶、開市

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：6、16、22

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運氣佳，但最好保持低調，切忌得意忘形。

金牛座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可細水長流。

雙子座：面上掛着笑容，有望改善人緣，帶來好運。

巨蟹座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

獅子座：心態正面，樂於助人，易獲幸運之神眷顧。

處女座：保持謙遜，可得同事支持，令工作更順暢。

天秤座：平凡是福，懂得感恩，可望迎來愉快一天。

天蠍座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

人馬座：謀事要識分主次，可把霉運影響減至最低。

山羊座：人際關係好，義氣可贏得掌聲，辛苦也值得。

水瓶座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

雙魚座：愛情運差，懂得珍惜你的人，才值得去愛。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）豬 偏財旺

（跌）馬 阻滯多

鼠：財運不錯，如有多餘錢，可考慮投資。

牛：貴人運強，事業上不乏機會一展所長。

虎：腦海浮現許多想法，能得到別人認可。

兔：生活上出現突發事故，讓你應接不暇。

龍：心態保持積極，就能牢牢把握住好運。

蛇：虛心接納友人的提醒，將會獲益不淺。

馬：是日沖煞，溝通力下降，事業遇阻力。

羊：諸事不順，外出時定要注意交通安全。

猴：易跟久未謀面的朋友相遇，喜出望外！

雞：士氣差，做事欠積極，易被上司責備。

狗：運勢不穩，易被周圍的負面氣氛影響。

豬：偏財大旺，易有意外收穫，心情靚爆。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

正財格 正財星

財乃養命之源，古人以錢財為養活自己生命的泉源。人在孤島，多多的金錢也沒有用，食物才是養命之源。好明顯，算命就是在群體生活兼且有商業貿易往來的背景之下，才有這操作。所以先有人的社會活動，才有推算人的命運學理。

正財星所代表的人物，女命為父親，男命為妻子，正財星在年月也代表父親。物年為金錢、薪俸，可以控制而且有價值的物件。貴人星最好是財星，是為貴人帶財，例如甲日元見丑未、壬癸日元見巳、丙丁日元見酉。貴人帶財，易得財助。

天干有正財星，地支也有正財星，是為正財格。性格踏實，對人和善，辛勤節儉，忍讓護家。是一個一等一的好人。正財星在命中，最好見到食神傷官來生旺，更喜歡正官星來保護。最怕見劫財星來爭劫，更怕相沖。正財星最怕大運流年沖合剋，錢財沖被沖走、被合走、被剋制，都是不利。

正財星也稱為家中傭工，菲傭印傭的八字正財格，則此傭工辛勤工作，愛護小孩，不傷老人，誠實不貪婪。更見正官星在命中，會助旺老闆。如果其大運流年見沖剋正財星，或七殺運，則不利，應另選她人。