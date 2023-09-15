相隔21年再合作！張家輝做蠱惑賊王　馮德倫轉Look接招

張家輝、馮德倫（Stephen）事隔21年再度合作，將拍攝王晶新片《頭號通緝》，故事圍繞90年第一號悍匪，家輝將挑戰賊王角色，甚有發揮性！Stephen近年致力海外發展，鮮有拍香港電影，今次全因劇本吸引，促成合作，他近日更剃掉留了一段時間的鬍子，為新片作準備！

馮德倫與張家輝於2002年合演電影《賭俠2002》結片緣，之後各有發展，如今再度碰頭，頗有新鮮感。家輝近年喜歡挑戰不同類型的角色，早前於內地接拍電影《重生》，飾演黑幫大佬之子的他，無論造型及演釋方面都盡顯狂野，而今次做反派大賊王，亦甚有發揮。早年林家棟憑電影《樹大招風》飾演以季炳雄為藍本改編之賊王角色，並奪得香港電影評論學會大獎「最佳男演員」及首奪香港電影金像獎影帝獎項，可見該類角色一向都相當搶眼。

兵捉賊鬥智鬥力

而近年演而優則導的Stephen，執導美劇《荒原》一口氣拍了四季，最近則執導另一部美劇《五行刺客》，而近年他除了拍過內地電影《世間有她》之外，已鮮有拍香港電影，日前與奧斯卡影后楊紫瓊於上海出席活動時，曾稍露風聲會再有演員新作，並指將參演情緒豐富、有閱歷的角色，而今次他於《頭》片中飾演甚有智慧的執法人員，全方位跟蠱惑賊王鬥智鬥力，Stephen近月更特別將留了一段日子的鬍子剃掉，為角色做準備。

至於Stephen老婆舒淇早前為威尼斯電影節主競賽單元任評審之一，衣着獲讚有品味，由於風頭十足，近日內地連她以前的訪問都翻炒，其中提到她笑指老公經常自認帥哥，令她覺得很「討厭」，她笑說：「我一出道已經拍張國榮，之後跟金城武等，怎會覺得他帥？」如此隔空耍花槍，難怪被網民笑「閃盲眼」。