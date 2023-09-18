打卡之心多人有之，不過要打出靚卡當然少不了美景或裝飾的襯托啦，最近不少商場都準備了新的期間限定裝置，其中亦有不少已經開幕，有甚者還有「星」級嘉賓加持添！

【雙重驚喜世界】

「神徒」必去！由「教主」Anson Lo親自揭曉的全新「OOHAppy Land」，由即日至9月19日打造於觀塘 apm 商場大堂層，讓Craig & Karl 創作的《 OOHA® World》插圖走入現實，場內不但有4大「OOHA® 雙重口味宇宙」，更隱藏了4個令「神徒」們心心眼的驚喜Anson Lo打卡位，等粉絲們一一發掘。除此之外，場內還暗藏多個驚喜小彩蛋，只要以手機「捕捉」指定QR code，即可獲得創意虛擬插圖，集齊指定驚喜元素，更有機會贏得過千份禮品。

【幻彩巨兔迎秋】

中秋將至，由即日至10月6日，黃大仙中心舉辦「秋月迎兔」慶中秋活動，不但設有參照傳統玻璃紙手造燈籠設計，逾4米高的巨型月兔燈籠讓大家入內打卡，還有一組七彩月兔燈籠打卡區。此外，由即日至9月29日的逢周五、周六及周日還有「迷你兔仔燈籠換領」，9月23日更邀請了老字號「寶華扎作」第二代傳人歐陽秉志師傅到商場教授大家製作傳統兔仔燈籠的技巧，另更有期間限定中秋特色市集，節目超豐富。