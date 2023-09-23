Motocompacto純電迷你電單車　為日常代步而生

迷你電動可移動工具，例如：電動單車或滑板車等e-Scooter， 相較於較人力推動的單車或滑板速度更高，省時、慳力、零排放，且體積小便於攜帶，用作短距離的點對點移動出行，確是為不少用家帶來一定便利性。像早前本田(Honda)推出的Motocompacto 迷你電單車，便是因應個人日常純電代步需要而生。

全新Motocompacto是由俄亥俄州和加利福尼亞州的本田工程師設計和開發，並已獲得 32 項專利。其車身體積為968 x 437 x 889 mm，軸距742mm，收摺後則為739 x 94 x 536 mm。車架及輪圈均採用堅固的熱處理鋁製，並配備 LED頭尾燈、金屬腳踏、車速連電量顯示器等，整重不到19kg。搭載容量 6.8Ah 電池組，前輪驅動，最大輸出功率490W(約0.66hp)，最大扭力16Nm，最高時速設定在24km/h，擁有約 19.3km續航表現。使用110V插座充電，僅需3.5小時即可充滿。隨着迷你電動可移動工具蔚然成風，不少歐美國家已紛紛立法容許在道路上使用，那當然要合乎當地一些路道法規，至於香港則最快有望在今年底合法化