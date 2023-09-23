【Zac玩Zac食】現代法國餐的非凡魅力

通常有才華嘅藝術家都係任性，古有東漢末劉備三顧茅廬訪聘諸葛亮的故事，今有米芝蓮法國餐廳老闆識英雄重英雄，遠赴新加坡邀請Chef Aven回港掌舵，仲畀幾個月時間大廚去研發新菜式至完美先推出菜單，而呢個精雕細琢完全得令人驚艷！

位於廣東道大型商場入面嘅米芝蓮一星現代法國餐廳新任新加坡籍行政主廚Aven Lau，曾經喺多個亞洲著名餐廳積累豐富經驗，最為香港人熟悉嘅應該係佢喺對上一間餐廳時嘅招牌菜式，令到餐廳長期爆滿，而佢亦被冠以「烤雞之王」嘅美譽！更憑藉其對美食及美學嘅敏銳觸覺同埋創新見解，帶出獨特精緻嘅世界級餐飲體驗。

Chef Aven加盟新餐廳後，為經典菜式注入源源不絕嘅新活力，每道菜式都經過逾百小時嘅研發，喺佢嘅一雙巧手之下，由食材、烹調至擺盤都係一絲不苟，因為佢認為賣相係畀客人嘅第一印象，所以佢亦特別鑽研對每道菜式嘅擺盤設計，好似藝術品般嘅精心傑作，務求令佢嘅每一道美饌不僅限於味道，而係為食客創造難忘嘅美好回憶。就如第一道菜已經令我留下深刻嘅印象，白色餐碟配對青綠色啫喱，恍如雪山中嘅碧翠湖；其實這道前菜係以三個不同層次去演繹嘅日本毛蟹，表層係亮眼嘅青蘋果咖喱葉啫喱，中間係一層經咖喱醬和橄欖油調味嘅毛蟹蟹肉，底層係天鵝絨般絲滑嘅椰菜花忌廉，多重滋味層層遞進，驚艷之餘更加展示現代法國餐嘅非凡魅力。

Profile：Zacky Sun

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