我要瞓鬥︱曾比特被職場欺凌　陸浩明硬搶Cue卡

由陸浩明（6 號）、曾比特、陳葦璇及黃山怡（糖妹）主持的J2綜藝節目《我要瞓鬥》明晚（25日）首播，14組共28位「瞓鬥師」要留在錄影廠內60小時作困獸鬥，在「唔夠瞓」下玩遊戲過關晉級。

為配合節目日以繼夜的拍攝，4位主持人要分日夜兩更主持，6號與曾比特為夜更，糖妹跟陳葦璇為日更。不過首集兩位主持已發生「內訌」，初次擔任主持的曾比特在錄影前被問到記稿難度時，他大安旨意話︰「唔難，有Cue卡，隔離仲有一個強力主持（6號）傍住，無問題啦。」到正式錄影時，當6號準備宣布比賽方式，曾比特仍低頭整理Cue卡，還說︰「我張Cue卡都皺埋。」6號一手搶過Cue卡及掉在地上不滿說︰「唔好睇呢啲Cue卡，死㗎呢啲嘢。」曾比特開頭有點不知所措，更搞笑地跟監製講「職場欺凌呀」，在得不到回應下，又見在場各「瞓鬥師」拍掌大笑，才發現是臨場加插的節目效果，不過之後曾比特都不敢再明目張膽睇Cue卡。

至於糖妹事前受訪時表示6號視為「盲公竹」：「我諗住好似3隻羊仔跟住6號，有佢安心晒嘅狀態，點知原來分早夜班。」確實人算不如天算，最後配搭初任主持的陳葦璇。陳葦璇自言在人生中佔有最重要的位置，自爆當年組合年代，被隊友稱為「睡寶寶」，而曾比特自言是早睡早起一族，因為「唔叻通頂」，所以今次主持夜更節目絕對是雙重考驗。