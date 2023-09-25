入秋後，喉嚨易感乾燥，而說到滋潤，不少人第一時間就會想到蜂蜜，其實它的好處亦不止一個，除了含多種有益人體的元素之外，亦可補益脾胃、潤腸通便，明代名醫李時珍在《本草綱目》亦已指出蜂蜜具廣泛食療價值，包括清熱、補中、解毒等，可謂是好處多鑼鑼又飲法百變，不過亦要注意某些人可能不太適合服用。

【2大蜂蜜茶飲】

說到服用蜂蜜，最慣常的做法莫過於是伴入水中飲用，不過即使是沖水，都要注意水溫，事關水溫太高會破壞營養，太低要不停攪拌才會融化，會將「風」撞進蜂蜜水，因此建議用攝氏50至60度溫水沖調蜂蜜，既可保持營養成分，味道口感亦較佳。嫌純蜂蜜水太單一，亦可參考以下兩種做法。

生薑檸檬蜂蜜茶

材料：薑10片、檸檬10片、蜂蜜適量、肉桂條或肉桂粉適量

做法：

把薑和檸檬洗淨、切片，一層層地放入有蓋器皿，再倒入蜂蜜至淹蓋所有材料為止，然後加入肉桂條或肉桂粉，放入雪櫃一晚醃製。每次食用時取出2茶匙蜂蜜及少許材料，用溫水沖泡即可，建議最好在一星期內飲用完。

菊花薑蜜

材料：菊花30克、生薑200克、蜂蜜400克

做法：生薑洗淨後去皮切片，與菊花一同放鍋中，加水蓋過材料，大火煮沸後小火煮20分鐘，隔渣變暖後加入蜂蜜，放入瓶中冷藏。飲用時取2湯匙用溫水沖泡即可。

【3大注意人士】

雖說蜂蜜的好處多多，但它的主要成分始終是糖，因此不宜過量，若每日服用，分量最理想是每天約1湯匙，若單日來算，攝取量最好控制在3茶匙以內。同時，亦要注意不宜與豆漿、豆類製品或者牛奶一同食用。另外，蜂蜜是滋陰之物，若本身體質屬寒濕者服用，有可能加重濕氣。另外，並非所有出現喉嚨痛、聲音沙啞、咳嗽等症狀者都適宜飲/食用蜂蜜，若是因風熱感冒或肺熱咳嗽初起所致，就會有機會惹痰，令問題加劇。

除了以上兩種人士要注意外，年齡亦是其中一個要考慮的因素，天然蜂蜜可能出現梭菌屬肉毒桿菌孢子，嬰兒的腸道未完全發育成熟，未能分解蜂蜜成分，有機會導致嬰兒波特淋菌中毒。因此未滿1歲的嬰兒絕不應該食用蜜糖，為安全起見，2歲以上的幼童才開始進食蜂蜜會較穩妥。