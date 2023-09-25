無綫翻拍《律戰江湖》　邊位小生挑機李鍾碩？

韓國男星李鍾碩退伍後首部主演韓劇《律戰江湖（Big Mouth）》，2022年播出時收視不斷刷新自身最高紀錄，今日無綫宣布與韓國影視製作公司 ASTORY Co., Ltd.簽署合作備忘錄，將在未來幾個月內翻拍TVB版《律戰江湖》！

《律戰江湖》講述被人謔稱為「Big Mouth」的三流律師意外接手一宗殺人案，在調查過程中遇到多宗奇怪事件，繼而逐漸揭發黑暗真相並展開一連串緊張刺激的故事。《律》於 2022年在韓國首播，並在全球串流平台播出，該劇獲得無數讚譽，包括MBC電視台2022年度電視劇獎。

TVB子公司77工作室有限公司（「77工作室」）通過與內地在線視頻平台開發合拍劇後，再次嘗試新策略翻拍經典熱門韓劇IP。除了在《律》項目上合作外，TVB及ASTORY將探討利用TVB的IP資源進行K-Drama翻拍的潛在機會。

電視廣播有限公司行政主席許濤表示：「我們很高興能與像ASTORY這樣領先的韓國影視製作公司合作，同時對翻拍知名韓劇《Big Mouth》感到期待。TVB旨在為觀眾帶來新鮮、多元的娛樂內容，以滿足觀眾多樣化的喜好。當我們為世界各地的華語觀眾重新製作這部熱爆韓劇時，我們也希望可以為香港和韓國之間更緊密的影視內容合作奠定穩固基礎。」ASTORY Co., Ltd.首席執行官Sang Baek Lee表示：「我們非常榮幸能與TVB開展這種創新的聯合製作，為全世界的觀眾，包括華語觀眾，創造出世界級的劇集內容。我們將把握這個機會，與TVB共同開發更多引人入勝的內容和原創作品。」