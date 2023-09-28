鄧萃雯親揭唔拍《巾幗4》真相：我比觀眾的失望更大！

無綫經典劇《巾幗》系列第4輯《巾幗梟雄之懸崖》近日落實開拍，靈魂人物鄧萃雯終傾唔掂數，無緣同黎耀祥再續前緣。呢日佢喺社交網發文回應此事，佢表明前後已傾足4年，最後唔成事也感失望，並強調與酬勞無關：「已等候四年給出了三次檔期我比觀眾的失望更大，四奶奶九姑娘這些大女主人格魅力也成就了我堅毅不屈的精神，希望這些美好角色也能感染你們活出豐盛的人生。認真應用來對待自己才更有價值和回報，如果接工作只看錢份上我應該家財萬貫可以退休了。」

另外，佢又表示以往曾有不快經歷，令佢現時接工作絕不會輕易妥協：「曾經在接拍某個戲之前，反對了故事內容一些三觀不正的想法，製作人為了想我接拍也就妥協不寫這情節，可我最終就落入一個非常不愉快的拍攝過程，這個教訓讓我畢生難忘，也一直用來警惕自己。人心險惡，所以防人之心確實不可無（最近大家都看多了詐騙電影，應該更理解）。自此之後，我不再以事業為優先，更懂得疼愛自己身、心、靈的健康，更加投入生活且熱愛生活；不再妥協於不公平對待，不委屈於不合理的工作條件，少與不尊重專業的人合作。」

佢同時提到：「無論一段關係，一件想達成的夢想，或是一份工作任務，若在開初它已經出現一些不好的徵兆或已感到有不舒服不妥當的地方，請相信自己的直覺，就不要再繼續了。」似乎暗示洽談過程不愉快。