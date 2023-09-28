「A0」游嘉欣為出Pool解畫：將來一定會結婚生仔

無綫新劇《你好，我的大夫》近日戀事多，繼陳嘉慧公開認結婚後，無綫小花游嘉欣亦盛傳「出Pool」，有指男方是有米商人K先生；不過嘉欣為力保「A0」的金漆招牌，今日出席《羅密歐與祝英台》宣傳片拍攝探班時，不但否認以上傳聞，更堅稱不喜歡大眾將她形容為「A0」。

在劇集《你好，我的大夫》中，游嘉欣和陳嘉慧為增加生意額，她們扭盡六王吸客，終成功吸獲首批顧客。而現實中的嘉欣被追問戀情時即否認：「梗係唔係，我都想知邊個係K先生。（依家冇拍拖繼續係「A0」？）係！本身好唔鍾意有「A0」呢個銜頭跟住我，就咁叫我游嘉欣都ok，好唔鍾意大家用呢個形容詞形容我，我都23歲，將來一定會結婚生仔，冇可能一世都係「A0」，希望大家關注我事業多啲。」問她是否擔心緋聞會嚇怕追求者？她稱：「冇嘅，依家事業為重，緣份要嚟便嚟 。」

身旁的嘉洛笑言有一打男生介紹給嘉欣，問他嘉欣是否合符其擇偶條件？他稱：「我唔使，大家相處過知道就ok喇！」嘉欣則強調將來男友要善良及鍚自己。嘉欣又指有恭喜宣布結婚的陳嘉慧，「我哋喺群組恭喜佢。佢有回覆多謝，係好突然，但都戥佢開心。（學佢突然閃婚？）我第一步都未有，好難答到你。」