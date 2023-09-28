沈震軒睇陳凱歌大作做足準備　帶定紙巾等做喊包

英皇發行電影《志願軍：雄兵出擊》由陳凱歌執導，辛柏青、張頌文、黃曉明、章子怡主演，該片昨晚（27日）於香港首映，藝人陳國邦、沈震軒、楊天宇、劉若寶、艾妮、洪助昇等出席，場面熱鬧！

對於可以欣賞這部鉅作，陳國邦表示相當期待：「好期待看到陳凱歌導演怎樣去還原真實戰場的情懷，作為演員，能夠有機會參與這類國家歷史大片，我一定做足功課、做足準備去接受挑戰！」型男沈震軒入場前則作出另一樣特別「準備」：「入場前有人告訴我，這部戲會讓人感動到哭，看戲我一向眼淺，所以已準備了紙巾！我偏愛看一些將真實故事加入戲劇元素的作品，最好的戰爭片，就是能令女生都喜歡！」

劉若寶說看戰爭片令她有好大感受：「看到好多人傷亡、流離失所，這類場面令我好有感觸，希望不要再發生這麼多戰爭，《志》片當中有好多人情味，也有好多專業演員演出，身為中國人，都希望幫中國電影、中國歷史付出一分努力！」艾妮懷着極度期待心情出席首映：「我好喜歡看戲，多數是愛情片，之前看《長津湖》，我已覺得好感人，有看到流離失所、身邊親人離開世界，我都會哭出來，所以好希望今次這部戲有大型戰爭場面之餘，亦會有感人場面！」洪助昇知道，這部電影是陳凱歌導演在導演生涯之中，花上比較長的時間去製作，將最真實歷史，用真實方法去呈現，他說：「未來期待有機會參與類似題材電影，以我這樣的年紀所接的電影，多數是偶像、生活化題材，如果有機會參與戰爭片，我會義不容辭！」