魏浚笙獲邀到法國駐港總領使官邸睇MV　學定兩句法文傍身

歌手魏浚笙 (Jeffrey）第三首個人單曲《失約巴黎》，自掏腰包遠赴法國巴黎拍攝MV，獲法國駐香港及澳門總領事杜麗緹女士欣賞，今日（28日）更獲邀到其官邸一同欣賞MV。活動期間，Jeffrey運用法文答謝杜麗緹女士的欣賞，並獲得杜麗緹女士贈送法文課程：「你哋唔好睇我講呢幾句法文好似好簡單，我其實都練咗好耐。」Jeffrey透露自己未曾上過正規的法文課程：「我有個朋友識得法文，我喺向佢請教。（你覺得自己有冇語言天分？）都有㗎，因為我識得彈舌。」他指自己昨晚緊張到失眠，認為今次的活動是對自己和團隊一個很大的鼓勵。

談到法國，Jeffrey認為這是一個浪漫的地方非常適合求婚：「不過我自己就未必會揀法國啦！（咁你覺得自己浪唔浪漫）都可以㗎，但唔會太誇張。」表示MV播出後有很多粉絲私下在社交平台上問他法國的好去處，亦指如果有機會會想親自到法國巴黎觀賞奧運。

Jeffrey 現時已投資約七位數出了三首MV：「咁我覺得喺值得嘅，因為有好多嘢喺你唔試唔知，凡事唔好諗咁多想做就做，我今次會拍呢個MV都係因為我喺法國留咗兩日，覺得咁不如順便拍埋個MV。」