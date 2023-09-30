前度吳啟洋否認出軌　張天穎：我都會選擇相信

歌手張天穎（Jaime）今日（30日）作為演唱嘉賓之一，出演《未來音樂祭2023》演唱活動，表演時在台上大展「一字馬」引起全場嘩然：「我由排舞開始練，練咗四、五次，而且依家每晚都有拉筋。」

對於先前傳懷疑男團P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）背女友張天穎偷食《造星IV》的許寶恆（Alice）一事，Jaime回應：「我最近鑽研緊自愛，今後會錫自己多啲。（你放唔放得下自己嘅感情？）有開心有唔開心，畀自己慢慢嚟。（你對於Phoebus否認自己出軌Alice嘅事點睇？）咁佢講得出，我都會選擇相信，同埋啲唔開心嘅嘢我都唔想睇唔想留意。（咁會唔會係你哋感情上其實一早就出現咗矛盾？）咁人際關係嘅嘢一定會出現磨擦，但係我都好開心可以見到我啲屋企人，同埋朋友都畀咗好多愛我。（會唔會覺得拍拖5年先分手好晒時間？）一定唔會，喺呢5年入面我都有學到好多嘢。（會唔會因為今次事件驚咗同圈中人交往？）呢個未有心機諗，隨緣啦。」表示事件發生得太突然，不清楚當中細節，現時雙方都沒有再聯絡，並否認回答有意維護Phoebus，指不希望感情影響工作。Jaime亦指同Alice並不相熟，只在之前的時裝活動有一面之緣雙方沒有深入交流。