吳若希升呢女一　性感勾引陳展鵬

由陳展鵬與吳若希主演的無綫新劇《香港人在北京》，將接棒外購劇《長風渡》播出，視帝展鵬今年先後在《隱形戰隊》及《隱門》飾演大奸角匡勝天及亦正亦邪的莊子喬，經歷完兩個比較沉重的角色後，展鵬今次搣甩暗黑風大晒喜劇細胞，除了會爆笑演繹港人在內地遇上的文化差異笑話外，還會大晒惹笑港普。展鵬受訪時坦言新劇是他一直期待的喜劇：「今次好多對手係完全未合作過，大家喺現場有好多火花。」講到劇中的爆笑港普，他說：「好多年前喺內地拍戲時真係講港普，以前講同聽都有問題，依家識多咗好多普通話，所以今次講番港普都冇以前咁淋漓盡致。」談到在劇中跟吳若希（Jinny）首度合作便要飾演夫妻，展鵬大讚對方有天分：「佢係一個好有天分嘅歌手同演員，佢有幾樣嘢做得比我好，有一場戲佢要喺屋企好性感咁去勾引我，我從未見過咁嘅佢，佢拿捏得好好，反而我係有啲怕醜！」

另外，Jinny今次是其入行13年首度升呢女一，問到心情會否特別緊張？她表示：「唔會呀，因為我每次做配角嘅時候都當自己係主角咁樣去做，由於接到角色時已經知道係一套輕鬆小品，所以演戲之前長期提醒自己，千祈唔好有包袱，要去到盡，唔得都要得！」她與展鵬均是星爸星媽，問到私下有否交流湊B經？她說：「有呀，因為展鵬帶埋囡囡一齊返內地開工，所以成日見到小豬比（展鵬女兒）同爸爸媽媽嘅相處，令到我好掛住自己嘅小朋友，所以我都成日攬住佢個女一解我思女之愁！」