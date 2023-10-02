娛圈單打︱小花出走成風　搞乜咁難留人

唔通流年不利，搞到TVB小花走夾唔抖？話說大台最近「血流成河」，女藝人排住隊出走，當家花旦又好，上位小花也罷，一樣對大台不再留戀。嗱，話口未完，呢股出走潮擴及音樂界別，16歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）傳出不甘受到不公平對待，決定學業為重萌生去意，女團After Class隨時解散！

眾所周知，After Class成員除了Yumi，仲有人氣王炎明熹、國民初戀姚焯菲以及詹天文，個個都係十幾歲卜卜脆，非常養眼。不過手指有長短，四姝人氣亦差天共地。唔使講，即將開個唱的炎明熹萬千寵愛在一身，獲分配的資源最多；姚焯菲緊隨其後，加上家境富裕，同樣甚得大台器重；至於剩下的Yumi和詹天文，人氣及受重用程度，明顯與前兩姝差一皮。

即係咁，論樣貌身材，Yumi毫不輸蝕，唱功舞功亦不俗，偏偏不受力捧。炎明熹都算啦，就連姚焯菲都獲安排到日本拍MV，Yumi只能留港拍攝，大細超成咁，條氣唔順都可以理解。有見就快考DSE，學業事業難兩全，Yumi索性出國留學再思考前途，一啲都唔出奇。

至於After Class，隨着個別成員愈來愈紅，早就有名無實，不但鮮見合體，今年更連一首團歌都冇出，解唔解散都冇乜分別。

話說回頭，呢班囡囡全屬青春少艾，亦係《聲夢傳奇》台柱，屬省招牌之作，大台任由小花冇癮流失，唔止可惜，仲隨時會令大台「世代交替」斷纜。畢竟《中年好聲音》雖好，但亦要小花小草接棒，幫手洗甩老人台陣除吖。難怪網民高呼：還我Yumi BB！