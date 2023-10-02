明星替身真假難分！劉詩詩周冬雨搵番「失散姊妹」

明星同素人撞樣見得多，但原來就連替身都同本尊似到十足，好似早前周杰倫（周董）嘅「山寨版」賣蛋餅爆紅，其實佢拍攝電影《滿城盡帶黃金甲》時，替身王岩都同佢餅印一樣，只係有鬚同冇鬚嘅分別，有啲明星替身甚至獲讚靚過「原裝正貨」！

周潤發

最威水嘅一定要數周潤發，事關佢前後有兩位替身，都一樣同佢倒模咁款，其中內地演員成宗煥早年因為神似周潤發，而於多部電影擔任其替身，包括《黃石的孩子》、《銅雀台》等，而有「周潤發御用替身」之稱。至於另一位替身文祥，則自小已因似周潤發而備受關注，及後更參加選秀及模仿節目一舉成名，甚至被周星馳封為「小周潤發」，並在2009年終獲得周潤發本人認可，於《讓子彈飛》中擔任替身，自此成功躋身電影圈！

趙麗穎

內地女星趙麗穎曾被指濫用替身引起爭議，當時就令她在劇集《花千骨》其中一個替身李可曝光，網民發現李可同趙麗穎一樣有水汪汪大眼，拍埋合照似足兩姊妹，難分真與假。及後李可更升呢做正式演員，參演不少電視劇及網民，成功捱出頭。

范冰冰

內地女星范冰冰嘅御用替身王亞楠，擁有鵝蛋臉、娃娃眼，同冰冰似足複製人，佢更因此被發掘成為廣告演員，並自2012年於電影《一夜驚喜》擔任對方替身後，就開展御用替身之路，直至劇集《武則天》，終成功擺脫「冰冰珈鎖」，飾演張鈞甯嘅宮女文娘，同冰冰有唔少同場對手戲。

梁朝偉

網上曾瘋傳「兩個梁朝偉同場」嘅照片成為一時熱話，其實係梁朝偉同替身徐上威於意大利拍攝電影《歐洲攻略》嘅現場畫面，見2人十足雙胞胎，連梁朝偉太太都話有8成相似，要靠身形先分到。而當時同戲嘅唐嫣都話第一次見替身時都嚇親，不過望耐咗就分到。

楊冪

內地女星楊冪替身卓亨瑜，拍攝《三生三世十里桃花》時嘅劇照留出，獲網民激讚甚至靚過楊冪本人而火速爆紅，不過人紅是非多，佢即傳出整容，為似楊冪不惜花6年時間做多次手術，又不時模仿對方甫士拍照，誓做「楊冪2.0」，但佢未有受是非影響，成功嫁入豪門做少奶奶，生活美滿。

劉詩詩

內地女星劉詩詩曾流出一張與替身李延嘅合照，不但樣貌激似，就連對方特有嘅氣質都一樣似到足，獲網民大讚十足雙胞胎，不過有網友就指李延本身就有高值顏，如今只能做劉詩詩嘅影子相當可惜。

周冬雨

至於內地女星周冬雨嘅替身，同「真身」一樣單眼皮，對眼都係細細長長，連個鼻都一模一樣，笑起上嚟簡直係100%脗合，唔少網友都話佢根本可以代替周冬雨出鏡，就算拍正面鏡頭都唔怕穿崩。