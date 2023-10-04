鄭雋熹捲JPEX案　與林穎彤另涉公眾地方行為不檢被拘再訊

JPEX案至今20人被捕，最新一名被捕人為29歲藝人鄭雋熹，他今早（4日）被戴上黑色頭套帶到元朗南坑村助查。據消息指，鄭雋熹早前與另一女藝人林穎彤（Bella）亦因為公眾地方行為不檢案被執法人員拘捕及落案控告，案件早前已於屯門法院提堂，延至本周五（6日）再訊。

消息指，一名虐兒案中女童，早前被安排在大埔那打素醫院留院治理。今年8月2日女童48歲姓冼母親，聯同鄭雋熹、林穎彤及另外1男2女，一行6人到醫院欲探望女童，惟女童有保護兒童及青少年命令，社署社工及醫生遂拒絕要求，因此雙方產生爭議。期間，冼母一方眾人情緒激動，對着上址走廊大聲喊叫，對醫院員工及病人造成滋擾。最終社工要報警求助。執法人員到場調查，以涉嫌公眾地方行為不檢拘捕鄭雋熹和林穎彤等6人，其後被控一項「公眾地方行為不檢」罪，已於8月4日於屯門法院提堂，延至本月6日再訊。

林穎彤去年憑無綫劇《下流上車族》成功彈出，感情生活方面，早前曾傳出因有新戀情而忽然富貴，不時網晒名牌手袋。其實林穎彤感情生活一直多姿多彩，有傳曾跟藝人容天佑拍拖兩年，惟有指其母嫌男方冇錢而棒打鴛鴦分手收場。直到2019，她與藝人伍富橋拍拖，可惜最終有傳因男方與陳嘉慧過從甚密，終於2020年分手。今年6月，再有傳她與設計師何偉立（Tim）關係密切，以6位數獲邀拍攝設計公司宣傳片，財源滾滾來不時於社交平台分享名牌手袋。