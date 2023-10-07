烘焙美點　變醒神茶點

早餐來一片麵包加咖啡或茶，可能已是打工仔或學生的常備配搭，來到下午茶，一件三文治又或麵包，加杯奶茶或咖啡，食飽又再搏殺。其實有時都應對自己好啲，坊間經常推出主題新品的烘焙美點，無論是限定的Bagel、麵包，甚至轉季蛋糕，都美味又醒神，也可為生活加點甜。

創意甜Bagel

因應10月14日的國際甜品日，戶戶送和Schragels合作推出3款限定的創意Bagel甜點。綿密糖霜忌廉芝士彩虹Bagel色彩繽紛，配忌廉芝士吸睛又美味。楓糖煙肉忌廉芝士法式西多士Bagel以鹹香煙肉碎配甜美楓糖漿，富獨特風味。至於小清新抹茶忌廉芝士黑芝麻Bagel，餡料加入朱古力餅乾碎，加強口感。要留意先到先得、售完即止。

鹹甜點配特飲

人氣咖啡店，往往會有款烘焙美點來配咖啡。NOC Coffee Co.近日推出系列新品，每款都可配不同特飲，香蒜煙肉撻內有慢煮原粒蒜肉，配帕爾馬芝士和煙肉碎，配檸檬氣泡特飲可平衡蒜味。富朱古力和榛子香的榛子酥皮卷和白咖啡相襯，甜而不膩。其他還有雲呢拿蘋果牛角酥、流心拖肥方塊酥和海鹽焦糖朱古力蛋糕選擇，偶然想忙裏偷閒都不錯。

甜美提子

這個時候，正值日本提子當造的季節，Italian Tomato由現時至11月1日，以日本香印提子做主角推出多款蛋糕，表面鋪滿提子的香印提子雜莓忌廉蛋糕，果香撲鼻，想感受果肉的細膩香甜，推介香印提子忌廉蛋糕。另外，品牌以廣島香印提子打造出限量的廣島香印提子藍莓忌廉蛋糕，果味加倍，蛋糕表面亦加上蝴蝶朱古力點綴，吸睛又美味。

營養麵包

對於注重健康的人來講，就算買一塊麵包都會仔細研究才放入口，日本品牌BASE BREAD早前登陸香港，麵包由全麥麵粉、大豆、奇亞李等10多種天然成分製作，標榜屬完美營養主食，可提供每日所需1/3營養成分，含蛋白質、膳食纖維和26種維他命等，不含人造色素或防腐劑。品牌提供人氣的朱古力、楓糖、肉桂、原味迷你吐司和新出的提子乾迷你吐司口味，選擇都相當多。