陳奕迅「BB」搞足4年　搵猛人操刀

歌神陳奕迅（Eason）早前忙於巡迴演唱會，近日他在社交網公布好消息，原來是即將推出全新專輯《CHIN UP!》，對於這個「BB」，他自言這張專輯不知不覺已經錄製了4年：「說起這張專輯的故事...當初二零一九年Fear and Dreams演唱會的取消，到二零二零年遇上了疫情，演唱會計劃無限期押後。從忙碌的日程中走出來，在家變得空閒的我，腦海中卻全是Fear and Dreams 的創作靈感，也是這樣，我開始了製作《CHIN UP!》的旅程。慢慢創作...慢慢錄...慢慢做...三年的疫情，在家中休息的同時，我更是享受慢慢創作的過程，又很興奮可以跟不同的音樂人合作。在慢慢的節奏下，先後推出了《致明日的舞》、《是但求其愛》、《人啊人》、《盲婚啞嫁》、《塵大師》...還有三首新作品，即將揭曉。」

Eason透露專輯的封面，請來藝術家兼有「Figure教父」之稱的Michael Lau操刀：「當初跟他分享了這張專輯的概念後，他特別為我創作了一幅220cm x 220cm的大型畫作，而這張充滿童真的作品，則成為了這次專輯的封面。」最後Eason以雨後總會有陽光及暴雨過後總會見彩虹來跟大家共勉。