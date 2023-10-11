奧斯卡被眾星嫌棄　辛潘送贈烏克蘭總統改製子彈抗俄軍？

雖然攞奧斯卡係好多影星嘅夢想，但其實唔係好多明星攞完獎之後好好珍惜，隨處亂放之餘更有明星懶理「小金人」不翼而飛。其中奧斯卡金像影后桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）日前自爆將「小金人」當大閘「門塞」，而出名有性格嘅辛潘（Sean Penn）更唔稀罕仲將個獎送贈他人！

辛潘先後兩奪奧斯卡最佳男主角，而今年佢就將其中一個拎去烏克蘭送贈畀總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），而佢送「金」背後有原因，就係向奧斯卡主辦單位演藝學院抗議。原因就係批評奧斯卡大領導層選擇將今時今日電影同人性最偉大嘅象徵奧斯卡頒畀一個打人嘅韋史密夫（Will Smith），辛仲話好歡迎總統溶咗個獎嚟製造子彈對抗俄羅斯。

辛潘嫌棄奧斯卡有因，而有好多明星就無原無故嫌棄個獎。例如瑞典女星雅麗茜亞維嘉達（Alicia Vikander）2016年攞完奧斯卡女配角後第2日經已唔見咗個獎！雖然唔見咗個咁珍貴嘅獎，但佢一啲都唔緊張，佢當時解釋自己搬新屋而自己亦因工作關係而成日唔喺屋，所以將個獎交畀好友保管住。佢仲話：「我朋友個女一直都有send相畀我證明佢好好保管住（小金人）。」

至於安娜柏金（Anna Paquin）早喺1994年童星年代就已獲奧斯卡最佳女配角，而佢亦冇好好珍惜個獎，佢曾自爆將個獎擺埋咗喺衣櫃深深處同對boots平排，佢解釋話自己唔放番出嚟係因為唔想朋友嚟到時引佢哋注意。而男星古巴高汀（Cuba Gooding Jr）亦將個獎放埋一邊，佢1997年憑《甜心先生》（Jerry Maguire）獲奧斯卡最佳男配角獎，佢話6年來一直將個獎放喺舊屋酒櫃入面，佢解釋個酒櫃有溫度控制，所以個獎到依家都好新淨！

此外，英國女星愛瑪湯遜（Emma Thompson）、琦溫斯莉（Kate Winslet）及美國女星蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）都不約而同放個「小金人」喺廁所內，其中琦好有心思，佢曾講過放「小金人」喺廁所係因為每次有人入去「開大」或「開細」都可以花啲時間拎住個獎對住鏡留念。