姜濤攻台失敗　新片票房上映半個月收41萬

MIRROR人氣王姜濤早前首度接拍台灣電影，飾演留學生的他使盡渾身解數，既晒舞技又獻銀幕初吻，「姜糖」亦瞓身支持偶像，專程飛往當地包場睇戲，有人更瘋狂連睇5次，惟票房高開約24萬港元紀錄之後便風光不再，上映半個月累積票房只有41萬港元，似乎今次攻台計劃失敗收場！

挾住全民造星冠軍之名、繼而以男團MIRROR成員身份出道的姜濤，4年來人氣依舊強勁，除了歌唱事業成績亮麗，年前他亦開始進軍影視界，成為歌、影、視三棲藝人，當中處男下海孭飛拍攝英皇電影《阿媽有咗第二個》更一鳴驚人，錄得4千2百多萬票房，對一個影壇新丁來說實在不簡單。

首部電影作品獲得好成績，姜濤如同打了一支強心針，去年便雄心勃勃欲擴大版圖，接拍首部台灣電影《我的天堂城市》，同片還有億萬票房女星宋芸樺、姚淳耀及魏蔓等，由於此前姜濤已拍過台灣偶像劇《超感應學園》反應不俗，令他更是信心大增。《我》片乃講述三個在紐約生活的台灣人故事，全片分別於美國及台灣取景，姜濤飾演鍾情舞蹈的紐約留學生，更付出不少，除了開拍前特別跟外籍老師學習Popping，還豁出去獻出銀幕初吻，姜濤曾笑指當時經理人花姐的反應比他還要緊張。

曾登票房冠軍

而該片於上月中在台灣上映，姜濤特意飛往當地宣傳，其龐大粉絲群當然瞓身為偶像造勢，首映禮吸引近千名「姜糖」捧場，頓時把「西門町」變成「姜濤町」，及後姜濤到每一間戲院謝票，亦有大批粉絲迎接，場面墟冚，有粉絲揚言專程飛當地捧場，亦有人表示包場兼重複看了5次以示支持，結果短短幾天票房已超過百萬元新台幣（約24萬港元），一度成為新片票房冠軍，及後該片還獲邀參展《第43屆夏威夷國際影展》，風頭一時無兩。

不過一輪衝鋒過後，票房卻未能維持，更出現直線下插現象，閒日票房僅收2.1萬元新台幣（約5,100港元），直至本月初，上映2個多星期亦只錄得168萬元新台幣票房（約41萬港元），令人大跌眼鏡，意味他今次攻台尚未成功，仍需努力。據知，該片製作團隊當初花了10年時間籌備劇本，其中一個故事欲找來香港當紅炸子雞孭飛撐票房，認為姜濤是不二人選，雙方亦僅花了5分鐘便促成合作事宜，但萬萬沒想到最終慘蝕收場，有指該片敗北之處，全因全片3個故事關連薄弱，要串連一起時有點牽強，幸宋芸樺及姚淳耀兩位演技搭夠。而該片將於日內在港上映，未知姜濤能否借主場之力為該片扭轉劣勢，於票房方面爭一口氣挽回面子！