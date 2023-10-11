曹敏寶做球隊經理　馮志豪未開波眉心先縫10針

由《中年好聲音》及第二季《中年好聲音2》歌手組成的籃球隊《中聲明星籃球》昨晚（10日）與另一支球隊《博亞》作友誼賽，出賽包括有球隊經理曹敏寶、領隊梁浩銓、隊長顏志恒、馮志豪、涂家堯和徐澤昌等。曹敏寶表示讀書時籃球和合唱團二選一，最後放棄了籃球，笑言要追逐籃球夢：「我一落場一定贏，因為個個會讓我，唔會傷到靚女，哈哈！會就住女仔嘅。」顏志恒由細打籃球大，是最大興趣，梁浩銓就負責打大前鋒。現場見馮志豪未打先傷，眉心貼了膠布，透露前日（9日）發生家居意外：「充電器跌落嚟，我飛樸護住個仔，撞到眉心，仔就無事，否則就係個仔中招。」傷口共縫了10針，老婆擔心他破傷，他卻輕鬆面對，講笑自己變了「3眼仔」，因傷關係，醫生不建議他打波，故今晚他轉做場務，負責場外調配。梁浩銓表示12月球隊將衝出香港，拉隊過大海與全球華人作賽，屆時馮志豪將再作賽，敏寶笑言不怕輸，預備戰死沙場。

另外，曹敏寶大爆顏志恒將舉行個人演唱會，志恒笑稱並非演唱會，其實是生日會，11月21日是他44歲生日，將於11月15日舉行演唱會形式生日會，透露有粉絲送上巴士應援為他造勢，令他大為驚喜，預備請《中年好聲音》歌手上台做嘉賓。他稱：「從未試過同咁多人唱歌慶生。（對售票有冇信心？）已經賣出3份1門票，未賣晒，對銷情都有信心。」他又稱人愈大不太追求物質，故呼籲大家不用花費送生日禮物。